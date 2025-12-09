La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha ricevuto a Palazzo Chigi il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky. Dopo il vertice a Londra con Emmanuel Macron, Keir Starmer e Friedrich Merz, martedì mattina Zelensky ha incontrato Papa Leone XIV a Castel Gandolfo e nel pomeriggio ha incontrato Meloni nel palazzo del governo italiano. Il video mostra il presidente ucraino cantare l’inno durante gli onori militari nel cortile di Palazzo Chigi.