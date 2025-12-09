“Per le elezioni sono sempre pronto”. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, uscendo dall’hotel parco dei Principi di Roma per andare a incontrare la premier Giorgia Meloni a Palazzo Chigi, parlando col Fatto risponde così al presidente americano Donald Trump che in un’intervista a Politico lo aveva accusato di “usare la guerra per non indire le elezioni”. “I’m ready forever”, le sue esatte parole. Una risposta a brutto muso al presidente americano che in queste ore sta facendo pressione su Kiev per trattare sui territori con la Russia, e in particolare sul Donbass.

Dopo un vertice a Londra con Emmanuel Macron, Keir Starmer e Friedrich Merz, martedì mattina Zelensky ha incontrato Papa Leone XIV a Castel Gandolfo e nel pomeriggio ha un appuntamento da Meloni a Palazzo Chigi. A metà mattinata, attraversando velocemente il corridoio dell’hotel ai Parioli, Zelensky aveva risposto anche sulla presidente del Consiglio italiana: “Mi fido di Giorgia, ci aiuterà”. Sottotesto: per aiutarlo con il presidente americano Trump.