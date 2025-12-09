“La simpatia che ho per Meloni è nata anni fa, quando lei stava al 3%. Mi costò amici e artisti. Ma io sono libero di andare dove voglio”. Lo ha detto l’attore e regista Michele Placido, ospite ad Atreju, la festa dei giovani di Fratelli d’Italia. “Qualche anno dopo era al 7-8%, a una cena pre-natalizia con alcuni artisti dissi ‘oh, ma avete visto ‘sta Meloni? Politici così in Italia non ci sono’. Una certa persona mi guarda e mi urla ‘fascista’ decine di volte”.
Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione