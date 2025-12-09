Non appare in pubblico da mesi e adesso anche la sua presenza a Oslo è avvolta nel mistero. Alla vigilia della cerimonia di consegna del premio Nobel per la Pace nella capitale norvegese, la conferenza stampa di Maria Corina Machado è stata annullata. La leader dell’opposizione venezuelana era attesa a Oslo per la tradizionale conferenza stampa prima della cerimonia di assegnazione. La conferenza era già stata rinviata in giornata. Ma Erik Aasheim, portavoce dell’Istituto Nobel, aveva rassicurato sul suo svolgimento.

Nel frattempo, però, si sono moltiplicate le voci secondo sui Maria Corina Machado potrebbe non riuscire a ritirare il premio di persona. La leader dell’opposizione venezuelana, infatti, vive in clandestinità: presentandosi alla cerimonia di premiazione, rischia di essere dichiarata “latitante” dalle autorità venezuelane. La sua ultima apparizione in pubblico risale al 9 gennaio, quando la politica 58enne ha partecipato a una manifestazione a Caracas contro il terzo mandato di Nicolas Maduro come presidente. Il premio Nobel per la Pace le è stato assegnato proprio per la sua “lotta per raggiungere una transizione giusta e pacifica dalla dittatura alla democrazia” in Venezuela, sfidando il governo di Maduro, si leggeva nella motivazione.

Alcune oro dopo, è arrivata la notizia dell’annullamento della conferenza stampa. “La stessa Maria Corina Machado ha parlato di quanto sia difficile venire in Norvegia. Speriamo venga per la cerimonia”, ha fatto sapere il portavoce Erik Aasheim. L’Istituto Nobel ha poi dichiarato di non poter fornire ulteriori informazioni su quando e come Machado arriverà alla cerimonia di premiazione, e non è stato nemmeno chiarito se la conferenza stampa verrà recuperata in un secondo momento.

Intanto, mentre ancora non è chiaro se Machado sia riuscita a partire, arriva una dichiarazione da parte di Magalli Meda, la responsabile della sua ultima campagna elettorale: “Non esiste alcuna possibilità che Maria Corina resti in esilio” dopo la consegna del Premio Nobel: “È come dire a una madre che dovrà smettere di amare i propri figli”, ha dichiarato in un video diffuso su uno dei profili social dell’opposizione venezuelana.

Intanto, a Oslo sono arrivati diversi leader politici sudamericani. Il presidente dell’Argentina, Javier Milei, ha dichiarato che la sua presenza è a sostegno di Maria Corina Machado e dell’opposizione venezuelana. Saranno presenti anche i leader di Panama, Ecuador e Paraguay. Nella capitale norvegese è presente anche la famiglia di Machado.