È iniziato il viaggio della fiamma olimpica di Milano-Cortina 2026 dallo Stadio dei Marmi a Roma. Ad aprire la cerimonia è stato Giancarlo Peris, ultimo tedoforo dei Giochi di Roma 1960, che ha portato la lanterna dove viene custodito il fuoco. Giovanni Malagò, presidente della Fondazione Milano-Cortina, ha acceso il braciere. Poi è cominciata la staffetta: primo tedoforo Gregorio Paltrinieri, seguito da Elisa Di Francisca, Gianmarco Tamberi e Achille Polonara. Proprio il cestista che si sta riprendendo dopo la leucemia, il trapianto di midollo e il coma, ha portato la fiaccola al di fuori dello stadio. Dopo il passaggio tra 164 tedofori, la fiamma olimpica arriverà a Piazza del Popolo intorno alle 17:30.

Polonara ha ricevuto la fiamma olimpica dal corregionale Tamberi. Dopo la sua corsa con la fiaccola in mano, ha raccontato ai cronisti presenti: “È stata una grande emozione ed è un’emozione anche essere in piedi“. Il cestista nell’ottobre 2023 era stato costretto a fermarsi per affrontare una neoplasia testicolare e a giugno aveva invece scoperto di essere affetto da leucemia mieloide: “La mia battaglia è stata complicata, spero di essere alla fine. Essere un atleta in questo mi ha aiutato molto, così come il fatto di essere giovane, poi io sono stato sempre un combattente. Ora speriamo che un po’ di fortuna mi assista”.