“È una ragazza americana, compatibile al 90%. Se sono qui è grazie a lei. Invito tutti a donare”: il racconto di Polonara

Il cestista si sta lentamente riprendendo dall'operazione e dal coma. Ha voluto però lanciare un appello per facilitare le donazioni di midollo osseo

“Per una complicanza ho rischiato la vita. Mi avevano dato per spacciato, poi è andato tutto bene. È stato quasi un miracolo”. Achille Polonara torna a parlare. Lo fa dopo il trapianto di midollo, il coma, il risveglio e ora la lunga riabilitazione. Il cestista italiano ha partecipato da spettatore alla gara d’esordio dell’Italbasket nelle qualificazioni ai Mondiali, la partita persa dagli azzurri contro l’Islanda, in una serata in cui pubblico e colleghi gli hanno dedicato un lungo omaggio nel pre gara.

Adesso – intervenuto da remoto durante la conferenza stampa in Regione Emilia-Romagna su un nuovo progetto per facilitare le donazioni di midollo osseo, promossa dall’assessorato regionale alla Sanità e da Admo – Polonara ha voluto ringraziare la sua donatrice: “È una ragazza americana, compatibile al 90%. Se sono qui è grazie a lei“. E poi ha lanciato un appello: “Invito tutti a donare, perché si salvano molte vite, è fondamentale”.

Il cestista oggi tesserato con la Dinamo Sassari ha poi raccontato il suo percorso di cura: “Sono stato assistito da medici di altissimo livello. Ringrazio tutti i professionisti che mi hanno seguito. Ho fatto due cicli a Valencia, dove avevano una terapia sperimentale adatta alla mia patologia. Sono stato fortunato a essere seguito da persone così competenti”. Il cestista ha concluso il suo intervento sottolineando l’importanza della ricerca e delle cure specialistiche: “Sono stato un privilegiato, perché essere seguito da medici preparati fa la differenza. Per loro nutro solo solo gratitudine”.

Nelle ultime settimane Polonara sta documentando sui social le varie fasi di un primo ritorno alla normalità, dopo il lungo servizio con Le Iene. Nei giorni scorsi l’atleta azzurro aveva salutato la sedia a rotelle con un emblematico “carrozzina bye bye”. Ieri – 2 dicembre – invece ha condiviso una storia mentre va a schiacciare a canestro, scrivendo: “Presto così”.