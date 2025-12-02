Il mondo FQ

Cronaca

Ultimo aggiornamento: 10:24

Alberto Genovese incassa 90 milioni di euro dalla vendita di Prima mentre è in carcere per le vicende di Terrazza Sentimento

di Redazione Cronaca
Il fondatore di Facile.it, condannato per abusi, incassa i soldi della partecipazione dismessa nel 2022. La cifra record arriva dopo la caduta dell'ex "modello" della finanza
Alberto Genovese incassa 90 milioni di euro dalla vendita di Prima mentre è in carcere per le vicende di Terrazza Sentimento
Icona dei commenti Commenti

Neanche il carcere ferma il business. È l’ultimo, controverso capitolo della vicenda di Alberto Genovese, che continua a far discutere per l’enorme disparità tra la sua situazione giudiziaria e il suo inalterato patrimonio finanziario. Il fondatore di Facile.it e Prima Assicurazioni ha incassato l’ultima tranche di soldi per la vendita della sua partecipazione nell’azienda, incassando una cifra che sfiora i 90 milioni di euro. La notizia, riportata dal Sole 24Ore, chiude definitivamente rapporti e pendenze tra Genovese e Prima Assicurazioni, la start up “unicorno” che ha rivoluzionato il mercato assicurativo italiano.

L’imprenditore – come precisa la stessa Prima – aveva cessato ogni carica ricoperta nella società nel novembre 2020 e aveva ceduto la sua intera partecipazione azionaria nel 2022. Ora incamera i soldi di quella vendita alla luce degli accordi. La storia di Alberto Genovese, 48 anni e laureato alla Bocconi e finito agli arresti per gli abusi e le violenze commesse durante i suoi festini a “Terrazza Sentimento“, è nota.

Dopo aver venduto Facile.it nel 2014 per 100 milioni di euro, era diventato un modello di successo per il mondo fintech italiano e l’altra sua start up, Prima Assicurazioni appunto, aveva attratto nel 2018 il più importante round di venture capital mai realizzato in Italia, con altri 100 milioni di euro sottoscritti da Goldman Sachs e Blackstone Group. E, nonostante la sua detenzione e la condanna per i crimini commessi, la fortuna finanziaria di Genovese è rimasta intatta: il processo di dismissione della sua quota in Prima Assicurazioni, iniziato all’indomani del suo arresto, si è concluso con l’ingresso della società nel Gruppo AXA. L’operazione, annunciata lo scorso agosto, ha visto il colosso assicurativo francese acquisire il 51% del capitale sociale di Prima per un corrispettivo di 538 milioni di euro. La cifra di 89,7 milioni di euro incassata da Genovese si riferisce alla vendita delle sue ultime partecipazioni nel 2022.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione