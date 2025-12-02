Neanche il carcere ferma il business. È l’ultimo, controverso capitolo della vicenda di Alberto Genovese, che continua a far discutere per l’enorme disparità tra la sua situazione giudiziaria e il suo inalterato patrimonio finanziario. Il fondatore di Facile.it e Prima Assicurazioni ha incassato l’ultima tranche di soldi per la vendita della sua partecipazione nell’azienda, incassando una cifra che sfiora i 90 milioni di euro. La notizia, riportata dal Sole 24Ore, chiude definitivamente rapporti e pendenze tra Genovese e Prima Assicurazioni, la start up “unicorno” che ha rivoluzionato il mercato assicurativo italiano.

L’imprenditore – come precisa la stessa Prima – aveva cessato ogni carica ricoperta nella società nel novembre 2020 e aveva ceduto la sua intera partecipazione azionaria nel 2022. Ora incamera i soldi di quella vendita alla luce degli accordi. La storia di Alberto Genovese, 48 anni e laureato alla Bocconi e finito agli arresti per gli abusi e le violenze commesse durante i suoi festini a “Terrazza Sentimento“, è nota.

Dopo aver venduto Facile.it nel 2014 per 100 milioni di euro, era diventato un modello di successo per il mondo fintech italiano e l’altra sua start up, Prima Assicurazioni appunto, aveva attratto nel 2018 il più importante round di venture capital mai realizzato in Italia, con altri 100 milioni di euro sottoscritti da Goldman Sachs e Blackstone Group. E, nonostante la sua detenzione e la condanna per i crimini commessi, la fortuna finanziaria di Genovese è rimasta intatta: il processo di dismissione della sua quota in Prima Assicurazioni, iniziato all’indomani del suo arresto, si è concluso con l’ingresso della società nel Gruppo AXA. L’operazione, annunciata lo scorso agosto, ha visto il colosso assicurativo francese acquisire il 51% del capitale sociale di Prima per un corrispettivo di 538 milioni di euro. La cifra di 89,7 milioni di euro incassata da Genovese si riferisce alla vendita delle sue ultime partecipazioni nel 2022.