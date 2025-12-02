“La mancata realizzazione di una difesa comune europea manifesta oggi tutte le drammatiche conseguenze dell’inazione nel processo di integrazione”. Con queste parole il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, intervenendo al foro di dialogo Italia-Spagna, ha richiamato l’attenzione sul ritardo dell’Unione in un contesto geopolitico sempre più complesso. Secondo il Capo dello Stato, l’Ue “sconta un ritardo che impone urgenza e visione”, non solo sul fronte della sicurezza, ma anche sul completamento del mercato comune. Mattarella ha sottolineato come Italia e Spagna siano “alleate naturali” nelle principali sfide che il continente si trova ad affrontare, dal cambiamento climatico alla costruzione di una credibile politica di difesa. “Spagna e Italia possono essere protagoniste a Bruxelles insieme agli altri partner europei”, ha concluso il Presidente, ribadendo la necessità di un impegno comune per rafforzare il ruolo dell’Unione nello scenario internazionale.