Violenza sessuale su donne straniere: indagato funzionario della Prefettura di Rimini

Il 61enne accusato di abusi commessi nell’espletamento delle proprie mansioni di pubblico dipendente. Il caso emerso dopo una denuncia
Il caso è emerso con la denuncia di una delle donne molestate, che si erano rivolte a lui, funzionario all’ufficio per pratiche burocratiche. Un funzionario della Prefettura di Rimini di 61 anni è indagato per violenza sessuale su donne di origine straniera. L’indagine, coordinata dal sostituto procuratore Davide Ercolani, è condotta dalla squadra mobile della Questura di Rimini. La Procura ha chiesto per l’uomo, 61enne, gli arresti domiciliari. L’indagato, difeso dalle avvocate Claudia Puzone e Arianna Zanetti del foro di Rimini, sarà interrogato in settimana dalla gip Raffaella Ceccarelli, come prevede l’istituto dell’interrogatorio preventivo. L’indagine è terminata oggi 25 novembre, giornata contro la violenza sulle donne. Dopo la denuncia, per il 61enne, accusato di violenza sessuale commessa nell’espletamento delle proprie mansioni di pubblico dipendente, è scattato il “codice rosso”.

