“Non è timidezza ma realismo“. Il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica dell’Italia Gilberto Pichetto Fratin risponde così alla domanda del Fatto.it sulla timidezza delle posizioni del governo in materia di superamento dei combustibili fossili. “Siamo i più dipendenti dal fossile pertanto dobbiamo non solo avere una visione di futuro ma dobbiamo riuscire a garantire la sicurezza che in questo momento che è data dal percorso sulle rinnovabili e stiamo abbandonando il carbone”. E quando gli si chiede delle proteste ambientaliste che negli ultimi giorni hanno colorato le acque dei diverse città italiane di verde commenta: “Legittimi diritti di dissenso, fa parte della quotidianità”.