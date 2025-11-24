Il mondo FQ

Il ministro Pichetto Fratin: “Governo timido sull’uscita dai fossili? No, siamo realisti”

di Simone Bauducco
Il Ministro dell'Ambiente risponde alla domanda del Fatto.it sulla timidezza delle posizioni del governo in materia di superamento dei combustibili fossili
Non è timidezza ma realismo“. Il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica dell’Italia Gilberto Pichetto Fratin risponde così alla domanda del Fatto.it sulla timidezza delle posizioni del governo in materia di superamento dei combustibili fossili. “Siamo i più dipendenti dal fossile pertanto dobbiamo non solo avere una visione di futuro ma dobbiamo riuscire a garantire la sicurezza che in questo momento che è data dal percorso sulle rinnovabili e stiamo abbandonando il carbone”. E quando gli si chiede delle proteste ambientaliste che negli ultimi giorni hanno colorato le acque dei diverse città italiane di verde commenta: “Legittimi diritti di dissenso, fa parte della quotidianità”.

