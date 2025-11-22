Il mondo FQ

Tennis

Ultimo aggiornamento: 17:19

“Mio caro figlio, non importa il risultato. Ti sei guadagnato il rispetto del mondo del tennis”: l’emozionante lettera del padre di Bergs dopo la sconfitta

di F. Q.
Il tennista belga ha perso al terzo set contro Cobolli in un match "pazzo", finito dopo oltre tre ore: "Non importa il risultato"
“Mio caro figlio Zizou, vederti scendere in campo durante la Coppa Davis mi ha riempito di un orgoglio indescrivibile. Non portavi solo la tua racchetta, ma il peso delle speranze di una nazione, e hai dato tutto quello che avevi per il Belgio”. Comincia così la commovente lettera di Koen Bergs, padre di Zizou Bergs, tennista belga che è uscito sconfitto contro Cobolli al termine di una battaglia durata tre ore e finita al tie-break del terzo per 17-15.

“Ogni servizio, ogni scatto, ogni goccia di sudore erano una prova del tuo coraggio e del tuo cuore. Non hai giocato solo per te stesso, hai giocato per i tuoi compagni di squadra, per il tuo Paese e per tutti noi che crediamo in te”, ha proseguito il padre del tennista belga, in lacrime dopo la sconfitta e consolato da Flavio Cobolli dopo l’esultanza. “Ho visto il fuoco nei tuoi occhi, la determinazione nei tuoi movimenti e l’amore per il Belgio trasparire da ogni punto”.

Poi la parte emozionale: “Come tuo padre, conosco i sacrifici che hai fatto, le infinite ore di allenamento e i momenti di dubbio che hai superato. In Coppa Davis, hai mostrato al mondo il vero significato della dedizione. Hai dato tutto, e questa è la vittoria più grande di tutte”.

Un match in cui Bergs ha avuto sette match point al tie break, ma senza riuscirne a sfruttare uno: “Non importa il punteggio, hai già vinto ai miei occhi. Sei un campione di spirito, un guerriero di cuore e un figlio che rende suo padre infinitamente orgoglioso. Abbiamo perso la partita, ma ti sei guadagnato il rispetto del mondo del tennis. Felice di aver condiviso questo bellissimo momento con tutta la mia famiglia al mio fianco. Questi sono i momenti per cui viviamo. Con tutto il mio amore e la mia ammirazione, tuo padre”.

