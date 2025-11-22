“Mio fratello sta piangendo. La dedico a lui e a un amico, che spero possa tornare a giocare”: l’emozione di Cobolli dopo l’epica vittoria in Coppa Davis
“Ho vissuto il mio più grande sogno”. Così Flavio Cobolli al termine di una partita di Coppa Davis incredibile, in assoluto tra le più emozionanti degli ultimi anni, dopo un tie-break epico, vinto 17-15 contro Bergs con sette match point annullati e che porta l’Italia in finale della competizione per il terzo anno consecutivo. “Devo essere sincero, ho rischiato un po’ – ha spiegato Cobolli nell’intervista in campo – Però era un po’ come immaginavo la mia partita ideale”.
Un match pazzesco, in cui Cobolli ha tirato fuori tutta la sua grinta e la sua energia in un match vinto più di testa e cuore che di tecnica. 6-3, 6-7, 7-6 dopo tre ore e sette minuti di partita (un’ora e 38 minuti solo nel terzo set) e un’esultanza particolare – alla Hulk – con il romano che si è strappato la maglia di dosso.
Una vittoria con una dedica speciale, tra famiglia e amici presenti in tribuna: “Ci tenevo a dedicare questa vittoria a mia mamma, che non è solita venire a questi appuntamenti. A mio fratello, che non smette di piangere, e a un mio grande amico che spero possa tornare presto a giocare a calcio”. L’amico calciatore in questione è ovviamente Edoardo Bove, presente ieri accanto al fratello di Cobolli in tribuna.
Cobolli ha poi esaltato come già fatto all’esordio la forza del gruppo, sempre unito e pronto ad affrontare la terza finale consecutiva: “Siamo un gruppo di cinque ragazzi che mette tutto quello che ha ogni volta che scende in campo – ha spiegato -. Siamo una squadra molto unita che lotta l’uno per l’altro. Stiamo provando a raggiungere il nostro sogno“. Poi si è rivolto al pubblico di Bologna: “Mi avete dato una grande mano. Ho sentito il vostro calore, giocare così è più facile”.
Presentatosi in zona mista, successivamente, Flavio Cobolli ha aggiunto: “È stata la partita più importante della mia vita. Sono felice, stanco ed emozionato: è stata una montagna russa che mi ha divertito. Siamo contenti di arrivare in finale con due grandi vittorie, ma siamo pronti a lottare un’altra volta. Siamo un gruppo unito che sta bene, fuori dal campo ci aiutiamo e supportiamo”.
Inevitabile anche la domanda sull’esultanza finale: “Mi sono lasciato andare, ero tanto felice. Germania o Spagna in finale? Sono due squadre forti, ma pensiamo a noi e provare a credere nei nostri sogni”.