6-3, 6-7, 7-6 in tre ore e sette minuti di gioco. Un tie-break epico, finito 17-15 (sesto più lungo della storia della competizione) dopo un set durato un’ora e 38. Il match tra Flavio Cobolli e Zizou Bergs rimarrà sicuramente nella storia dell’Italia in Coppa Davis. Una vittoria che consente agli azzurri di giocare la terza finale consecutiva dopo le vittorie degli ultimi due anni. A fine partita due sentimenti contrastanti: la gioia incontenibile di Cobolli in versione Hulk e la tristezza e il crollo emotivo di Zizou Bergs.

Ecco perché Cobolli – dopo aver abbracciato il suo team e festeggiato nei primi attimi post vittoria con Volandri e Berrettini – è andato nella panchina avversaria, dove appunto era seduto Zizou Bergs, per consolarlo. Il belga infatti ha avuto un crollo emotivo ed è scoppiato a piangere al termine di una partita in cui ha avuto sette match point e non è riuscito a sfruttarli. Nelle immagini in diretta su Supertennis si è infatti visto Cobolli sedersi accanto a lui – che nel frattempo era seduto a testa bassa e le mani a coprire le lacrime – e dirgli qualcosa per consolarlo.

Sul tema è tornato proprio Cobolli nel post gara, in conferenza stampa: “Sono andato da Zizou – ha spiegato il tennista italiano – solamente perché mi sono immedesimato in lui e ho provato a dargli una parola di conforto, anche se credo sia stato inutile. Penso non abbia neanche sentito cosa gli ho detto. Però al contrario sarebbe piaciuto anche a me, se avessi perso e avuto una reazione del genere. E credo che lo avrebbe fatto. È stato un gesto naturale, lottiamo per lo stesso obiettivo e secondo me era carino andare a supportarlo”.