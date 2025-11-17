Il mondo FQ

Disturbato dalle campane, entra in chiesa durante la messa suonando un tamburo: la stravagante “protesta” nel Napoletano

di F. Q.
La "contestazione" pacifica non ha causato alcun danno: dopo qualche minuto l'uomo si è allontanato spontaneamente. Il parroco ha manifestato l'intenzione di non denunciarlo
Stravagante episodio durante la Messa domenicale della parrocchia del Sacro Cuore di Gesù a Giugliano in Campania, nel Napoletano. Un uomo di 67 anni è entrato in chiesa con un tamburo e ha iniziato a suonarlo come forma di protesta – già manifestata più volte in passato – per il disagio causato dal suono delle campane nella sua abitazione, situata a ridosso della parrocchia. La “contestazione” pacifica non ha causato alcun danno: dopo qualche minuto l’uomo si è allontanato spontaneamente.

L’iniziativa però ha sollevato qualche malumore: alcuni fedeli hanno chiamato i carabinieri che, intervenuti poco dopo, hanno raccolto le testimonianze dei presenti. Il parroco si è detto intenzionato a non sporgere denuncia anche perché a carico dell’uomo non risulta nessuna segnalazione e nessun possibile elemento che faccia presupporre un rischio per la sicurezza pubblica.

