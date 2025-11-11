Il mondo FQ

La protesta dei musicisti contro la nomina di Beatrice Venezi, concerto alla Stazione di Venezia: “È una questione di dignità”

La protesta contro la nomina di Beatrice Venezi a direttrice musicale del Teatro La Fenice
L’esibizione di alcuni musicisti davanti alla Stazione Santa Lucia di Venezia poco prima della partenza del corteo contro la nomina di Beatrice Venezi a direttrice musicale del teatro La Fenice, manifestazione organizzata nella città lagunare nel pomeriggio di lunedì 10 novembre e che ha visto la partecipazione di realtà musicali di molti altri teatri italiani oltre a quello veneziano. “Non è soltanto una questione di metodo, è una questione di fiducia, di rispetto reciproco, di dignità”, è stato detto durante un intervento al microfono

