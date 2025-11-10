Il mondo FQ

Giustizia

Ultimo aggiornamento: 12:25

Uccise la fidanzata con 57 coltellate ma è troppo grasso per il carcere, Dimitri Fricano ai domiciliari

di F. Q.
Era già successo due anni fa. Il Tribunale di sorveglianza può disporre misure alternative alla detenzione quando lo stato di salute del detenuto risulta incompatibile con il regime carcerario. Il condannato pesa 200 chili
Uccise la fidanzata con 57 coltellate ma è troppo grasso per il carcere, Dimitri Fricano ai domiciliari
Icona dei commenti Commenti

Era già successo due anni fa, scarcerato perché obeso. Dimitri Fricano ha ucciso la sua fidanzata Erika Preti con 57 coltellate e per questo è stato condannato a trent’anni di carcere nel 2020. La sua condizione però è compatibile con la detenzione in carcere. Per questo, come riporta Il Messaggero, è tornato alla detenzione domiciliare a Biella. Attualmente pesa circa 200 chili, ha gravi difficoltà nel muoversi. Il Tribunale di sorveglianza competente ha quindi disposto che sconti la pena a casa dei genitori, con misure più rigide rispetto al passato: Fricano potrà infatti vedere e parlare soltanto con loro, senza le tre ore di libertà quotidiana che gli erano state precedentemente concesse.

In base all’articolo 47 dell’Ordinamento penitenziario, il Tribunale di sorveglianza può disporre misure alternative alla detenzione, come gli arresti domiciliari, quando lo stato di salute del detenuto risulta incompatibile con il regime carcerario. È necessaria una consulenza medica che certifichi patologie gravi e non adeguatamente curabili in carcere. Nel caso di Fricano, l’obesità severa e le difficoltà motorie hanno prima giustificato la concessione di brevi permessi giornalieri per le cure e, successivamente, il trasferimento definitivo presso l’abitazione dei genitori, con contatti limitati esclusivamente a loro. L’uomo non riesce a perdere peso. Lo scorso ottobre la morte in carcere a Torino di un detenuto di 265 chili aveva generato una polemica perché la famiglia aveva denunciato che l’uomo non era stato curato.

FOTO DI ARCHIVIO

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione