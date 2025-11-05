Il mondo FQ

Tennis

Ultimo aggiornamento: 16:42

Niente da fare per Paolini ed Errani: le azzurre eliminate dalle Wta Finals a Riad

di F. Q.
La coppia ha perso il match decisivo contro Mertens e Kudermetova: non al meglio la tennista toscana, ancora alle prese con dei problemi fisici
Niente da fare per Paolini ed Errani: le azzurre eliminate dalle Wta Finals a Riad
Icona dei commenti Commenti

È già finita l’avventura di Jasmine Paolini e Sara Errani alle Wta Finals di Riad. La coppia azzurra, testa di serie numero 1, ha perso con il punteggio di 6-3, 6-3 contro la coppia composta dalla belga Elise Mertens e dalla russa Veronika Kudermetova, numero 4 del seeding, nell’ultimo match del girone. Le due italiane erano partite con il piede giusto nel torneo, vincendoil primo match contro il duo Muhammad/Schuurs. Nelle successive due partite però sono arrivate due sconfitte: la prima contro Hsieh/Ostapenko, la seconda oggi contro Mertens e Kudermetova.

Atp Finals 2025, calendario e regolamento
Il montepremi record del torneo di Torino
Dove vedere in tv la Atp Finals 2025

Una sconfitta che condanna le due italiane sul veloce indoor di Riad, dove si gioca per un montepremi 15,5 milioni di dollari. Per il secondo anno consecutivo quindi Errani e Paolini non riescono a raggiungere le semifinali a Riad, uscendo nella fase a gironi. Un cammino compromesso dalle condizioni fisiche non perfette di Jasmine Paolini, che dopo l’eliminazione in singolare (due sconfitte su due), adesso lascia anche il torneo di doppio anche e soprattutto a causa di un’influenza che non le ha permesso di esprimere il suo miglior tennis. Un match chiuso in un’ora e 20 di partita, con le italiane che sono rimaste in gara fino al 2-2.

Si chiude così il 2025 in doppio di Sara Errani e Jasmine Paolini. Un anno sicuramente positivo per la coppia azzurra, che insieme hanno vinto quattro titoli, tra cui il Roland Garros (il loro primo slam di coppia). Per la toscana, che come già detto è stata eliminata anche in singolare, c’è ancora un ultimo impegno da rispettare: giovedì, infatti, dovrebbe giocare l’ultimo match del round robin contro Jessica Pegula. Il condizionale è d’obbligo, visto che ancora oggi non è al meglio.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione