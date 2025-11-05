La coppia ha perso il match decisivo contro Mertens e Kudermetova: non al meglio la tennista toscana, ancora alle prese con dei problemi fisici

È già finita l’avventura di Jasmine Paolini e Sara Errani alle Wta Finals di Riad. La coppia azzurra, testa di serie numero 1, ha perso con il punteggio di 6-3, 6-3 contro la coppia composta dalla belga Elise Mertens e dalla russa Veronika Kudermetova, numero 4 del seeding, nell’ultimo match del girone. Le due italiane erano partite con il piede giusto nel torneo, vincendoil primo match contro il duo Muhammad/Schuurs. Nelle successive due partite però sono arrivate due sconfitte: la prima contro Hsieh/Ostapenko, la seconda oggi contro Mertens e Kudermetova.

Una sconfitta che condanna le due italiane sul veloce indoor di Riad, dove si gioca per un montepremi 15,5 milioni di dollari. Per il secondo anno consecutivo quindi Errani e Paolini non riescono a raggiungere le semifinali a Riad, uscendo nella fase a gironi. Un cammino compromesso dalle condizioni fisiche non perfette di Jasmine Paolini, che dopo l’eliminazione in singolare (due sconfitte su due), adesso lascia anche il torneo di doppio anche e soprattutto a causa di un’influenza che non le ha permesso di esprimere il suo miglior tennis. Un match chiuso in un’ora e 20 di partita, con le italiane che sono rimaste in gara fino al 2-2.

Si chiude così il 2025 in doppio di Sara Errani e Jasmine Paolini. Un anno sicuramente positivo per la coppia azzurra, che insieme hanno vinto quattro titoli, tra cui il Roland Garros (il loro primo slam di coppia). Per la toscana, che come già detto è stata eliminata anche in singolare, c’è ancora un ultimo impegno da rispettare: giovedì, infatti, dovrebbe giocare l’ultimo match del round robin contro Jessica Pegula. Il condizionale è d’obbligo, visto che ancora oggi non è al meglio.