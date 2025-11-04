Jasmine Paolini è già fuori dalle Wta Finals di singolare: contro la statunitense Coco Gauff, numero 3 del ranking Wta, è arrivata la seconda sconfitta in due partite per l’azzurra, numero 8 al mondo. Paolini ha perso 6-3 6-2 in un’ora e 20 minuti, risultato simile al 6-3 6-1 subito contro Sabalenka all’esordio alle Finals. I due ko in due set condannano l’azzurra all’eliminazione: il prossimo match contro Pegula (giovedì) sarà influente solo per i punti in classifica. Nel frattempo Paolini resta in corsa nel torneo di doppio con Sara Errani, ma decisiva sarà la sua condizione fisica in vista della sfida di domani (ore 13) in quello che è un vero e proprio spareggio qualificazione contro la coppia Mertens–Kudermetova.

Paolini è stata davvero sfortunata: arrivava alle Wta Finals in grande forma, ma è stata debilitata da una pesante influenza che finora l’ha condannata a soccombere in campo. Che non fosse lei lo si è notato nella sconfitta in doppio contro la coppia Hsieh/Ostapenko, che ha messo in dubbio la qualificazioni alle semifinali dopo il successo all’esordio ai danni di Muhammad/Schuurs. Le azzurre hanno affrontato due avversarie che hanno giocato un grande match, ma la loro prova è stata condizionato evidentemente dal poco atletismo di Paolini. “Jasmine sta facendo uno sforzo incredibile. Oggi purtroppo è andata così, ma bisogna cercare di rimettersi lì, con pazienza, e cercare di ritrovare precisione, benessere e salute“, ha detto Errani a Sky Sport, elogiando lo sforzo della sua compagna di doppio. Ora resta un’ultima chance per tenere in corsa il tennis italiano a Riad.