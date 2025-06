Errani-Paolini, che magia! Le azzurre vincono il Roland Garros di doppio e conquistano il primo titolo Slam in coppia

La stagione d’oro di Sara Errani e Jasmine Paolini non poteva che continuare così. Dopo 13 anni, la magica coppia azzurra riporta in mano all’Italia il trofeo del doppio femminile al Roland Garros, vincendo in 3 set contro Anna Danilina e Aleksandra Krunic. Un risultato tanto sognato dopo l’occasione mancata nella finale di un anno fa, persa contro Coco Gauff e Kateřina Siniaková, che oggi è diventato realtà. Reduci dal successo olimpico e dalla vittoria agli Internazionali di Roma, le azzurre conquistano il loro primo titolo Slam, il sesto in carriera per la veterana Errani, vincitrice anche del doppio misto con Andrea Vavassori.

Da Parigi a Parigi – A meno di un anno dall’incredibile successo di Sara Errani e Jasmine Paolini ai Giochi Olimpici di Parigi, dove hanno conquistato la medaglia d’oro battendo in tre set le russe Andreeva e Shnaider, la coppia azzurra torna nella capitale francese e si proclama campionessa della terra rossa parigina. Un successo che corona un percorso impeccabile: dopo il già citato oro olimpico, insieme Errani e Paolini hanno trionfato alla Billie Jean King Cup, hanno conquistato il titolo di casa degli Internazionali di Roma e ora possono dirsi detentrici di un titolo Slam. La finale giocata contro Anna Danilina e Aleksandra Krunic ha semplicemente confermato quanto già si sospettava: al momento, le italiane sono le più forti al mondo nel doppio femminile. Lo hanno dimostrato anche oggi, in una partita dove è stato necessario fare i conti con una forte tensione emotiva e la voglia di alzare il trofeo al cielo. Dopo un primo set combattuto, in cui le giocatici hanno dovuto prendere le misure con il gioco delle avversarie, Errani e Paolini hanno ceduto, mentalmente e fisicamente. La tensione si è fatta sentire e la coppia croato-kazara ha sfruttato l’occasione, dominando completamente il secondo parziale. È nel momento di difficoltà, però, che il vero talento viene fuori. Le azzurre sono tornate in campo più lucide e, guidate dalla loro esperienza e dalla loro complicità in campo, hanno dimostrato che le campionesse sul Philippe Chatrier sono solo due: si chiamano Sara Errani e Jasmine Paolini.

Primo set – Il primo set si apre con grande equilibrio, con cinque turni di battuta portati sempre a casa. Nonostante un inizio a rilento di Jasmine Paolini, che alterna grandi colpi di dritto a errori non forzati, l’ottima difesa a rete di Sara Errani garantisce alle azzurre un gioco solido. Non è da meno la coppia serbo-kazara che riesce a rimanere in parità per quattro game, fino al 2-2, quando le azzurre tengono il turno di battuta e si portano in vantaggio. Da questo momento la partita diventa più movimentata: prima il break di Paoli-Errani, il primo della partita dopo 26 minuti di gioco, poi l’errore di rovescio dell’emiliana che regala il contro-break alla coppia Danilina-Krunic a conclusione del game più combattuto di questo primo set. Le italiane continuano a commettere qualche errore di troppo, lasciando spazio alle avversarie che trovano maggior equilibrio in campo e riescono a riportare il set in parità dopo aver annullato quattro palle break. L’esperienza delle azzurre, alla loro decima finale insieme, ha però la meglio: Jasmine Paolini e Sara Errani si allungano sul 5-4, per poi chiudere il set grazie ad un errore fatale della Danilina, che manda fuori un facile smash a rete.

Secondo set – Tutta altra storia il secondo set del match, vinto 6-2 da Danilina-Krunic. Le azzurre non riescono a trovare continuità, commettendo troppi errori non forzati. Dopo il primo game conquistato con il servizio di Jasmine Paolini, le avversarie iniziano ad imporsi sul campo: conquistano il break che le porta sul 2-1 e consolidano il vantaggio grazie ad un ottimo turno di battuta. I colpi di Danilina, molto solidi e precisi, creano grandi difficoltà negli scambi da fondo campo per le italiane, che riescono a portare a casa solo un altro game in tutto il secondo parziale. In questo set la coppia serbo-kazara non lascia spazio e approfitta del momento di confusione di Paolini e Errani, che fatica a imporsi nella difesa a rete, chiudendo 6-2 e riportando la partita in parità.

Terzo set – Di nuovo ribaltata la situazione nel terzo e ultimo set della finale di doppio a Roland Garros, questa volta interamente dominato da Sara Errani e Jasmine Paolini. Le azzurre lasciano solo un game alle avversarie che tengono l’ultimo turno di battuta, ma devono cedere di fronte alla solidità ritrovata dalle italiane sia da fondo campo che a rete. In campo non c’è storia: Errani-Paolini chiudono 6-1 il match e diventano campionesse del Roland Garros 2025.