Gli otto migliori del 2025 a sfidarsi per chiudere al meglio l’anno solare. Tutto pronto per l’inizio delle Atp Finals 2025 (qui calendario e regolamento), che per il quinto anno consecutivo si giocheranno a Torino. Un torneo a cui partecipa anche Jannik Sinner insieme a Carlos Alcaraz, Taylor Fritz, Novak Djokovic, Alexander Zverev, Ben Shelton e Alex De Minaur. Da capire chi sarà l’ottavo: o Felix Auger-Aliassime o Lorenzo Musetti. Per l’Italia potrebbe essere una storica prima volta con due italiani qualificati al torneo tra i migliori otto.

L’obiettivo di Sinner è chiaramente quello di ripetersi nel torneo e chiudere al meglio un 2025 sulle montagne russe, dal caso Clostebol alla vittoria di Wimbledon. L’azzurro – dopo l’infortunio a Shanghai – non ha mai perso tra Six Kings Slam, Atp 500 Vienna e Masters 1000 a Parigi. Un filotto che gli ha ridato fiducia e che ha rassicurato tutti sulle sue condizioni fisiche: adesso ha anche l’opportunità di chiudere al numero uno del ranking Atp se dovesse trionfare (e Alcaraz vincere meno di tre partite).

Le ATP Finals si disputano a Torino dal 9 al 16 novembre 2025. I match vengono trasmessi in diretta tv sui canali Sky. I due principali canali di riferimento sono Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, ma sugli altri canali è possibile vedere anche tutti gli altri match. Il tutto è visibile anche in mobilità su SkyGo. Stesso servizio anche per gli abbonati alla piattaforma streaming NowTV. Inoltre, una partita al giorno è visibile in chiaro in diretta tv sui canali Rai e in streaming sulla piattaforma RaiPlay.

Il calendario delle Atp Finals

Le Atp Finals cominceranno domenica 9 novembre con la sessione diurna maschile a partire dalle ore 11:30. Nel pomeriggio invece la sessione serale inizierà alle ore 18. Orari che saranno uguali per tutta la fase del Round Robin, che si svolgerà da domenica 9 a venerdì 14. Poi sabato e domenica ci saranno le semifinali e la finale. Le semi si giocheranno sabato 15 novembre alle 12 e alle 18. Mentre la finale è prevista per l’indomani alle 18.

