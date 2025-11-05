Atp Finals 2025, Sinner difende il titolo e spera per la vetta del ranking | Dove vedere il torneo in tv e in streaming
Gli otto migliori del 2025 a sfidarsi per chiudere al meglio l’anno solare. Tutto pronto per l’inizio delle Atp Finals 2025 (qui calendario e regolamento), che per il quinto anno consecutivo si giocheranno a Torino. Un torneo a cui partecipa anche Jannik Sinner insieme a Carlos Alcaraz, Taylor Fritz, Novak Djokovic, Alexander Zverev, Ben Shelton e Alex De Minaur. Da capire chi sarà l’ottavo: o Felix Auger-Aliassime o Lorenzo Musetti. Per l’Italia potrebbe essere una storica prima volta con due italiani qualificati al torneo tra i migliori otto.
L’obiettivo di Sinner è chiaramente quello di ripetersi nel torneo e chiudere al meglio un 2025 sulle montagne russe, dal caso Clostebol alla vittoria di Wimbledon. L’azzurro – dopo l’infortunio a Shanghai – non ha mai perso tra Six Kings Slam, Atp 500 Vienna e Masters 1000 a Parigi. Un filotto che gli ha ridato fiducia e che ha rassicurato tutti sulle sue condizioni fisiche: adesso ha anche l’opportunità di chiudere al numero uno del ranking Atp se dovesse trionfare (e Alcaraz vincere meno di tre partite).
Atp Finals 2025, dove vedere in tv e streaming
Le ATP Finals si disputano a Torino dal 9 al 16 novembre 2025. I match vengono trasmessi in diretta tv sui canali Sky. I due principali canali di riferimento sono Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, ma sugli altri canali è possibile vedere anche tutti gli altri match. Il tutto è visibile anche in mobilità su SkyGo. Stesso servizio anche per gli abbonati alla piattaforma streaming NowTV. Inoltre, una partita al giorno è visibile in chiaro in diretta tv sui canali Rai e in streaming sulla piattaforma RaiPlay.
Il calendario delle Atp Finals
Le Atp Finals cominceranno domenica 9 novembre con la sessione diurna maschile a partire dalle ore 11:30. Nel pomeriggio invece la sessione serale inizierà alle ore 18. Orari che saranno uguali per tutta la fase del Round Robin, che si svolgerà da domenica 9 a venerdì 14. Poi sabato e domenica ci saranno le semifinali e la finale. Le semi si giocheranno sabato 15 novembre alle 12 e alle 18. Mentre la finale è prevista per l’indomani alle 18.
Domenica 9 novembre
- Round robin singolare uomini (a partire dalle ore 11:30)
- Round robin singolare uomini (a partire dalle ore 18:00)
Lunedì 10 novembre
- Round robin singolare uomini (a partire dalle ore 11:30)
- Round robin singolare uomini (a partire dalle ore 18:00)
Martedì 11 novembre
- Round robin singolare uomini (a partire dalle ore 11:30)
- Round robin singolare uomini (a partire dalle ore 18:00)
Mercoledì 12 novembre
- Round robin singolare uomini (a partire dalle ore 11:30)
- Round robin singolare uomini (a partire dalle ore 18:00)
Giovedì 13 novembre
- Round robin singolare uomini (a partire dalle ore 11:30)
- Round robin singolare uomini (a partire dalle ore 18:00)
Venerdì 14 novembre
- Round robin singolare uomini (a partire dalle ore 11:30)
- Round robin singolare uomini (a partire dalle ore 18:00)
Sabato 15 novembre
- Semifinale singolare uomini (a partire dalle ore 12:00)
- Semifinale singolare uomini (a partire dalle ore 18:00)
Domenica 16 novembre
- Finale singolare uomini (non prima delle ore 18:00)