Nepal, morti i due alpinisti italiani dispersi. Si cercano altri connazionali

Alessandro Caputo e Stefano Farronato erano stati sorpresi da una valanga al Campo 1, a cinquemila metri sul livello del mare
Le autorità nepalesi hanno confermato la morte di Alessandro Caputo e Stefano Farronato, i due alpinisti italiani dispersi da venerdì scorso sul massiccio del Manaslu. Lo riferisce il ministero degli Esteri in una nota. I due nostri connazionali, impegnati nella scalata del picco Panbar (6.887 metri) erano stati sorpresi da una valanga al Campo 1, a cinquemila metri sul livello del mare. Il loro compagno, Valter Perlino, 65 anni, era rimasto al campo base a causa di un malore ed è stato portato domenica mattina in elicottero alla struttura di Samdo, a bassa quota.

Altri cinque o sei alpinisti italiani risultano dispersi in altre aree del Paese: le ricerche sono in corso. Il consolato generale a Calcutta, anche per il tramite del consolato generale onorario a Kathmandu e in stretto raccordo con la Farnesina, sta seguendo direttamente l’evoluzione della situazione in contatto con le autorità locali e con i familiari dei connazionali.

