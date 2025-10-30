Il giovane è accusato di aver distrutto sei vetture in viale Primo Maggio e di aver partecipato a una lunga serie di raid nel centro cittadino. L'indagine si è sviluppata grazie alle immagini delle telecamere di sicurezza

È stato arrestato, su ordinanza del giudice per le indagini preliminari di Catanzaro, un 17enne accusato di aver commesso 27 reati in una sola notte e ritenuto responsabile di una lunga scia di furti, danneggiamenti e incendi. Secondo le indagini, nella notte del 6 luglio scorso il giovane avrebbe incendiato e distrutto sei vetture e un ciclomotore. È anche accusato del furto di un’auto parcheggiata poco distante, guidando senza patente, per darsi alla fuga, avrebbe poi danneggiato diverse automobili in sosta distruggendo tutto ciò che trovava lungo il suo percorso: arredi urbani, panchine, aiuole e arbusti.

Al giovane è stato anche contestato di aver partecipato, nella notte tra il 28 febbraio ed il primo marzo 2025, insieme a un altro coetaneo – già identificato e sottoposto ad una misura cautelare nel giugno scorso -, a una serie di ben 27 tra furti aggravati e danneggiamenti su auto in sosta nelle vie del centro di Lamezia Terme.

In una prima fase, i carabinieri erano riusciti a identificare solo uno dei due responsabili, all’epoca minorenne, e lo avevano arrestato. La svolta è arrivata dopo l’episodio del 6 luglio. Le indagini sono state complesse, con pedinamenti e la revisione di un’imponente mole di filmati, oltre 180 ore di girato da 45 telecamere differenti, messi a disposizione anche da privati cittadini. Gli uomini dell’arma sono così riusciti a individuare l’altro responsabile. Il giovane, su disposizione della Procura, è stato accompagnato all’Istituto penale per minori del capoluogo.

Immagine d’archivio