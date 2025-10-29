Rosanna Pigliacampo è stata investita da un'auto pirata sulla statale 80 Teramo-Giulianova. Era molto nota Campli, il paesino in cui viveva perché volontaria della Protezione civile

Stava attraversando la strada, quando è stata travolta da un’autovettura, il cui conducente non si è fermato per prestare soccorso alla vittima. È questa la prima ricostruzione dell’incidente avvenuto oggi (mercoledì 29) intorno alle 6 del mattino lungo la statale 80 Teramo-Giulianova, all’altezza di Bellante Stazione nel Teramano. La vittima è Rosanna Pigliacampo, 58enne di Campli: la donna è morta sul colpo. Sul posto sono intervenuti il personale sanitario del 118 del presidio di Teramo e i carabinieri del nucleo radiomobile, ma per la 58enne non c’è stato nulla da fare. Sono in corso indagini e ricerche nella zona per rintracciare il guidatore dell’auto pirata.

Sotto shock la comunità di Campli, il paesino in cui viveva la vittima che era molto conosciuta in zona, soprattutto per la sua attività di volontaria di Protezione civile. Nell’esprimere cordoglio e vicinanza alla famiglia “a nome personale e dell’intera amministrazione comunale”, il sindaco di Campli, Federico Agostinelli, parla di “una perdita dolorosa di una donna molto attiva e generosa, volontaria di protezione civile, che colpisce profondamente tutta la nostra comunità. Ci auguriamo che venga fatta al più presto piena luce sull’accaduto”.

“Oggi il cuore della nostra grande famiglia della Protezione Civile di Campli si spezza – scrive l’associazione sui social – La nostra amata Rosanna Pigliacampo ci ha lasciati tragicamente, e con lei se ne va un pezzo della nostra storia, della nostra forza, della nostra casa. Rosanna non era ‘solo’ una volontaria: era un sorriso sempre pronto, una mano tesa senza esitazioni, una presenza buona e gentile, capace di esserci per tutti, sempre. Ha messo il servizio verso gli altri davanti a tutto, con amore, con umiltà, con quella dedizione silenziosa che racconta il cuore grande delle persone rare. Per noi non era una collega, ma una sorella. E oggi sentiamo un vuoto immenso, difficile da accettare e da raccontare”. In tanti sui social stanno salutando la 58enne, ricordando il suo sorriso, la sua forza e la sua disponibilità verso gli altri.