Uno dei sommozzatori alla ricerca dei corpi dei sub italiani alle Maldive è morto. Lo hanno reso noto Forze di Difesa Nazionali delle Maldive (Mndf), che stanno conducendo le operazioni. L’uomo, un soldato che si era immerso questa mattina, era stato trasportato all’ospedale Adk in condizioni critiche. Si tratta del sergente maggiore Mohammed Mahdi ma non è ancora chiara la dinamica di quanto accaduto: una prima ipotesi è un problema di depressurizzazione durante la fase di risalita.

Il sub era uno degli otto sommozzatori che oggi stanno prendendo parte alle operazioni di ricerca, sospese ieri a causa maltempo, dei 5 italiani morti il 14 maggio durante un’immersione nella grotta di Thinwana Kandu, nota anche come “Grotta degli squali”, a oltre 50 metri di profondità. Due dei soldati erano immersione da questa mattina, mentre gli altri sei era previsto che si alternassero per recuperare i dispersi e riportarli in superficie. L’incidente è avvenuto mentre il sergente maggiore stava esplorando una delle tre camere della grotta: le prime due erano state setacciate il 15 maggio ma non era stato trovato nessun corpo. Il portavoce dell’Ufficio del Presidente delle Maldive aveva detto che “anche con le attrezzature più moderne” i sommozzatori non sarebbero riusciti “ad avvicinarsi facilmente a quella grotta”.

Dei cinque dispersi, finora è stato recuperato soltanto il corpo di Gianluca Benedetti, istruttore subacqueo di Padova. Gli italiani erano tutti sub esperti e stavano partecipando a una crociera scientifica biologica: si sta indagando anche per chiarire se avessero i permessi per un’immersione oltre i 30 metri che, per scopi ricreativi, è vietata alle Maldive senza permesso delle autorità locali.