Italia-Israele, le tensioni tra servizio d’ordine e manifestanti col volto coperto prima degli scontri – Video

Sono state quasi 9mila le persone che hanno protestato pacificamente, a Udine, contro la partita di calcio tra Italia e Israele. Circa trecento manifestanti, tuttavia, quasi tutti col volto coperto, si sono staccati dal troncone principale e hanno tentato di rompere i cordoni di sicurezza in via della Vittoria. Prima degli scontri, l’agenzia video Local Team ha ripreso le tensioni tra le persone del servizio d’ordine e decine di manifestanti incappucciati. Alla fine sono state 13 i fermati, due gli arresti.