Meloni, Panettieri, antifascisti e Trump: le nuove dinamiche della settimana nel monologo di Crozza

Maurizio Crozza, nella nuova puntata di Fratelli di Crozza, in onda il venerdì in prima serata sul Nove e in streaming su Discovery+, nel suo monologo fotografa la settimana appena trascorsa sul piano nazionale, con il discorso della Meloni sulle “dinamiche”, la panettiera antifascista identificata dalla Digos — probabilmente perché “pericolosa per migliaia di celiaci” — e il corteo neofascista a Milano. Sul fronte internazionale, Crozza si concentra su Donald Trump che, “per la sinistra mondiale ha fatto più in 100 giorni di quanto abbia fatto Fidel Castro in tutta la sua vita”. E aggiunge: “La verità è che Trump, ormai, comincia a portar sfiga anche a sé stesso… Un disastro: ormai gli americani lo chiamano ‘The Renzi of Wall Street’.”

Live streaming ed episodi completi su discovery+ (www.discoveryplus.it)