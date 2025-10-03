Il mondo FQ

Flotilla, accordo tra i ministri Tajani e Sa’ar per liberare subito i parlamentari italiani

di Valeria Pacelli e Giacomo Salvini
Accelerazione ieri sera all'ora di cena nel corso di una chiamata. Ecco i dettagli dell’interlocuzione
Perché i quattro parlamentari italiani fermati con gli altri attivisti e giornalisti a bordo della Flotilla sono già su un volo che li sta riportando in Italia? Secondo quanto ricostruito dal Fatto – che ha avuto conferma da una autorevole fonte – l’accelerazione è avvenuta ieri sera, durante l’ora di cena, nel corso di un’interlocuzione tra il titolare della Farnesina, Antonio Tajani, e l’omologo israeliano Gideon Sa’ar. Durante questa telefonata, Tajani avrebbe avuto rassicurazioni sul fatto che i parlamentari fermati sarebbero stati rilasciati subito. Stiamo parlando del senatore M5s Marco Croatti, dell’eurodeputata Annalisa Corrado e del deputato Arturo Scotto (entrambi Pd) e dell’eurodeputata Benedetta Scuderi. Trasferiti al porto di Tel Aviv, ora sono a bordo di un volo di linea e dovrebbero atterrare in Italia verso le 13,45.

Gli altri italiani (compreso il nostro giornalista Alessandro Mantovani) sono invece ancora nel carcere di Ketziot.

Ma come mai dunque per i parlamentari c’è stato un iter diverso? Secondo le prime spiegazioni (ma mentre diamo la notizia è tutto in evoluzione) per una questione politica che riguarda appunto l’arresto di 4 politici da parte di uno Stato alleato.

