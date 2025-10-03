Il mondo FQ

Corteo pro Gaza a Genova, i manifestanti invadono i binari della stazione. E mandano un messaggio a Ben Gvir: “Vergognoso”

di Pietro Barabino
Nella mattinata di venerdì 3 ottobre in 40.000 sono scesi in corteo, mentre nel pomeriggio c’è stata l’occupazione pacifica dei binari alla stazione
Il blocco legato alla mobilitazione per il rilascio degli attivisti della Flotilla ancora trattenuti in Israele, a seguito del sequestro in acque internazionali, a Genova ha preso diverse forme. Nella notte di ieri sono stati chiusi il casello autostradale di Genova Ovest e i varchi portuali; dove il blocco è ancora in corso e ha paralizzato l’attività della maggior parte dei terminal. Nella mattinata di venerdì 3 ottobre in 40.000 sono scesi in corteo, mentre nel pomeriggio c’è stata l’occupazione pacifica dei binari alla stazione.

Le forze dell’ordine a Genova hanno lasciato manifestare la cittadinanza come nei giorni scorsi e, ancora una volta, l’espressione della protesta è rimasta nei limiti dell’azione diretta nonviolenta. “Manifestare, bloccare e occupare stando seduti sui binari – scandisce al megafono Francesco Staccioli, dell’Usb, rivolto a quel migliaio di manifestanti che hanno scelto di invadere la stazione di Principe – è un aiuto a fare pressione per la rapida liberazione degli attivisti e delle attiviste della Flotilla, e per chiedere l’isolamento di Israele. Fare cazzate non lo è”.

La sottile distinzione tra scioperi, cortei e blocchi ed eventuali danneggiamenti serve a evitare strumentalizzazioni delle proteste che stanno attraversando l’Italia. Era dal 2008 che il traffico ferroviario del capoluogo ligure non veniva coinvolto dalle manifestazioni. Usb e Calp chiedono rassicurazioni, in particolare sulle condizioni dei due genovesi sequestrati dall’esercito di Netanyahu: il sindacalista portuale Josè Nivoi e lo skipper ventiduenne Pietro Queirolo Palmas, di cui invocano il rilascio immediato.

La sindaca Silvia Salis, da parte sua, ha chiesto analoghe garanzie alla Farnesina. E per quanto Antonio Tajani riconosca “fino a un certo punto” il valore del diritto, dal legal team della Flotilla sono arrivate rassicurazioni su una liberazione in tempi brevi di tutti gli attivisti. Con toni diversi ma contenuti simili a quelli espressi da Staccioli, la prima cittadina che questa mattina ha invitato i cittadini a partecipare a una “mobilitazione all’insegna della nonviolenza”.

Dal presidio sui binari della stazione i portuali del Calp mandano anche un video messaggio diretto al ministro della Sicurezza israeliano Ben Gvir, che ieri si è recato a irridere gli attivisti della Flotilla sotto sequestro: “Quello che ha fatto a delle persone arrestate illegittimamente è vergognoso e facile, protetto dalla sua polizia – dice Staccioli dell’Usb – venga a trovarci a Genova, per favore”.

Immagini gentilmente condivise da Filippo Torre.

