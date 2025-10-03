Nella notte tra giovedì e venerdì, concluse al tramonto le festività di Yom Kippur, il ministro della Sicurezza nazionale Itamar Ben Gvir ha visitato la struttura di Ashdod dove sono state tradotte le barche della Global Sumud Flotilla intercettate mercoledì notte e sono detenuti i membri dell’equipaggio arrestati. La visita si è trasformata in uno show propagandistico per il ministro estremista. Ben Gvir ha diffuso sui social un video in cui arringa animosamente una folla di persone messe sedute a terra in fila, circondati da poliziotti, e li accusa di essere venuti in Israele “per dare supporto ai terroristi”, di non portare nessun aiuto umanitario a bordo ma solo droghe e alcol per fare festa. Ben-Gvir definisce ripetutamente “terroristi” i membri della Flotilla. Il portavoce della polizia israeliana, Dean Elsdunne, ha diffuso un altro video sui social da dentro una delle barche della Flotilla sequestrate, probabilmente la, in cui afferma di non vedere aiuti umanitari: “Ecco perché hanno rifiutato la nostra offerta di scaricare gli aiuti ad Ashdod, perché non ci sono mai stati aiuti, volevano solo stare in prima pagina sui giornali”.

Lo staff del team legale di Adalah, che ieri ha assistito i circa 450 arrestati della Flotilla appena arrivati al porto di Ashdod, ha ricostruito per il Fatto gli eventi, sulla base delle testimonianze dirette degli avvocati. Quando il ministro Ben-Gvir è arrivato nell’hangar dove erano tenuti gli arrestati, alcuni attivisti avrebbero iniziato a cantare “Free Palestine”. La polizia ha reagito facendoli inginocchiare e ammanettandoli con delle fascette. Poi, tutti gli arrestati sono stati fatti sedere in file indiane e il ministro ha ordinato di girare il video che è stato diffuso sui social, in cui le accusa di terrorismo. Lo staff di Adalah sottolinea con il Fatto che le condizioni detentive in cui sono stati tenuti gli arrestati della Flotilla “non sono degne di un Paese democratico”. “Si tratta di abusi che per decenni sono stati commessi sui palestinesi nell’indifferenza dell’opinione pubblica. Ora siamo al punto in cui un governo estremista ha cominciato ad applicare le stesse politiche anche agli occidentali”