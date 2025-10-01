Sono stati arrestati a Rimini i due genitori che avevano costretto la figlia a un matrimonio combinato in Bangladesh, loro Paese d’origine. Le indagini, avviate nello scorso febbraio, hanno ricostruito la vicenda che si è svolta tra novembre 2024 e aprile 2025: i coniugi avrebbero costretto la giovane ad accettare un matrimonio combinato con un connazionale da loro scelto, celebrato in Bangladesh il 17 dicembre 2024.

Lo scorso dicembre, il padre di 55 anni e la madre di 42 anni avevano costretto la loro figlia, appena diciottenne al viaggio con la scusa di visitare la nonna malata. I due avevano combinato, invece, l’incontro con un uomo di dieci anni più vecchio di lei, appartenente a una famiglia facoltosa. La ragazza si era più volte rifiutata, ma una volta giunta a Dacca, i parenti le avevano sottratto i documenti e la carta di credito. Controllata, minacciata e maltratta era stata costretta a sposarsi e ad assumere farmaci per favorire la gravidanza e sopportare i continui abusi.

Proprio sfruttando il desiderio dei parenti di una rapida maternità, la ragazza era riuscita a convincere i genitori a rientrare in Italia, per poter ritrovare la serenità perduta. La giovane era però riuscita a mettersi in contatto con un centro antiviolenza in Italia e con i carabinieri. Atterrata, così, all’aeroporto di Bologna, la ragazza è stata subito presa in custodia dai militari e portata in una località segreta. I genitori sono stati rintracciati e posti agli arresti domiciliari a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Come riporta Open, i genitori sono accusati dal pm Davide Ercolani di maltrattamento in famiglia e costrizione ed induzione al matrimonio. Poiché i reati sono stati commessi all’estero, il provvedimento restrittivo era stato richiesto dalla Procura della Repubblica di Rimini con il supporto del ministero della Giustizia.