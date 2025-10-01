Era "in volo nell’ambito di una missione addestrativa". Sul posto sono intervenute immediatamente le squadre di soccorso

Un velivolo dell’Aeronautica militare è precipitato all’interno del Parco Nazionale del Circeo, nel comune di Sabaudia, in provincia di Latina. L’aereo, scomparso dai radar, è stato individuato grazie alle ricerche effettuate con il supporto di un elicottero dei Vigili del Fuoco e di uno dell’Aeronautica Militare. A bordo si trovavano due persone, entrambe decedute nello schianto.

Il punto dell’impatto sarebbe nella zona di Cerasella, vicino al Monte Circeo, nei pressi della Migliara 49. Il velivolo coinvolto nell’incidente è T-260B del 70° Stormo di Latina, come riferisce l’Aeronautica Militare in una nota in cui si sottolinea che l’aereo era “in volo nell’ambito di una missione addestrativa, è precipitato al suolo, per cause al momento non note, in un’area nei pressi del Parco Nazionale del Circeo. Sul posto sono intervenute immediatamente le squadre di soccorso”. L’aereo è stato trovato dai soccorritori in fiamme e, al suo interno, sono stati trovati i corpi senza vita di due militari. Il velivolo è precipitato in una zona di foresta dove in quel momento non si trovava nessuno.

“Sono profondamente addolorato per la scomparsa di due militari dell’Aeronautica Militare rimasti coinvolti in un tragico incidente aereo questa mattina a Sabaudia. Ho espresso le condoglianze al Generale Conserva e a tutta l’Arma Azzurra. Un pensiero commosso ai famigliari delle vittime” scrive su X il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani.

Foto dall’account X dell’Aeronautica militare