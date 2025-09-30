Il mondo FQ

Cronaca

Ultimo aggiornamento: 17:34

Parte il censimento degli autovelox: 60 giorni per registrare gli apparecchi sul portale del Mit

di F. Q.
Tutti gli apparecchi attivi saranno visibili ai cittadini sul portale dell'automobilista. Il decreto voluto dal ministero dei Trasporti a guida Salvini non risolve però il problema dell'omologazione
Parte il censimento degli autovelox: 60 giorni per registrare gli apparecchi sul portale del Mit
Icona dei commenti Commenti

Inizia oggi, martedì 30 settembre, il censimento degli autovelox installati in Italia. Enti locali e forze dell’ordine dovranno ora comunicare tutti i dettagli degli apparecchi di rilevazione di velocità attraverso la piattaforma online creata appositamente dal ministero dei Trasporti. Il ministro Matteo Salvini, aveva definito l’operazione “una straordinaria operazione verità”. Scadenza 60 giorni, ossia fino al 30 novembre. Tutti gli apparecchi che non dovessero essere registrati entro la scadenza dovranno essere spenti.

Lo stesso decreto specifica che “la comunicazione dei dati relativi ai dispositivi o sistemi di cui al comma 1 da parte delle amministrazioni e degli enti competenti è condizione necessaria per il legittimo utilizzo dei dispositivi”. Enti locali e forze dell’ordine dovranno comunicare gli estremi tecnici e la localizzazione degli autovelox. Posizione che sarà resa consultabile da tutti i cittadini sul portale dell’automobilista. L’obiettivo è creare un elenco trasparente e definitivo del numero di apparecchiature presenti in Italia.

Il decreto comunque non risolve ancora l’intricata e storica questione dell’omologazione. La normativa, infatti, non colma il vuoto legislativo sull’argomento e sul caos che si è creato da diverse ordinanze della Corte di Cassazione (a volte anche contrastanti), che differenzia tra approvazione e omologazione (quest’ultima mai regolamentata).

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione