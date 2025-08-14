Gli autovelox saranno mappati, si userà un’applicazione operativa da settembre sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture. Lo comunica il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, spiegando che da quel momento gli enti locali avranno due mesi di tempo per inserire tutti i dati degli autovelox: conformità, marca e modello. Per il dicastero, si legge sul sito, “si tratta di una straordinaria operazione verità“, che servirà a “garantire esclusivamente l’efficacia dei dispositivi che aumentano la sicurezza stradale”, specificando che “non saranno tollerati i dispositivi fuori norma o utili più a fare cassa che a prevenire”.

La specifica arriva nel giorno in cui il Codacons ricorda il Decreto Infrastrutture, la legge n. 105/2025, per la quale il decreto attuativo dovrà essere varato entro il prossimo 19 agosto, che ha stabilito l’obbligo di censire gli autovelox, pena lo spegnimento a partire dal 18 ottobre. L’azione dei Ministero arriva dopo l’ultima sentenza della Cassazione che ad aprile 2024 stabilì la nullità dei verbali connessi a rilevazioni fatte apparecchi approvati ma non omologati: niente sanzione né decurtazione di punti. Al momento, secondo i dati, gli autovelox fissi non omologati sono il 60% di quelli presenti sul territorio nazionale.