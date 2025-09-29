Il mondo FQ

Attivisti pro Palestina si incatenano ai cancelli della Leonardo a Nerviano: identificati dai carabinieri

di F. Q.
"Non ci fermeremo finché la macchina economica del genocidio non si fermerà"
Sette attivisti di Palestine Action Italia hanno bloccato nella mattina di lunedì 29 settembre l’ingresso principale della sede di Leonardo spa a Nerviano (Milano) incatenandosi al cancello e mostrando striscioni con la scritta “Palestina Libera”. A riferire l’azione sono stati il movimento e Ultima Generazione in una nota nella quale hanno spiegato che i manifestanti hanno dialogato con i dipendenti dello stabilimento e che anche “un lavoratore si è unito al blocco”. Sul posto sono poi arrivati i carabinieri che hanno messo fine all’iniziativa e hanno identificato i partecipanti. “Noi – ha dichiarato una delle attiviste – continueremo a chiedere l’embargo totale delle armi verso Israele, questo genocidio non andrà avanti con la nostra complicità. Continueremo a farci sentire e non ci fermeremo finché la macchina economica del genocidio non si fermerà perché se Israele sta andando avanti con la sua occupazione è perché stiamo continuando a fornirli le armi”.

