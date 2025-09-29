Il mondo FQ

Migranti, SeaWatch: “Motovedetta libica respinge un gommone, una persona annega”. Il video di Seabird

di Franz Baraggino
Le immagini dell'areo della ong, testimone del respingimento. "Chi non è morto in mare, è stato riportato nei lager libici"
“Ieri dal nostro Seabird abbiamo visto annegare una persona nel Mediterraneo. La cosiddetta guardia costiera libica, inseguendo un gommone per effettuare un respingimento illegale, ha causato la caduta in acqua di diverse persone. Anziché soccorrerle, le ha abbandonate”. Lo scrive la Ong SeaWatch. “I sopravvissuti, in preda al panico, sono saliti a bordo del mercantile Maridive per trovare soccorso – prosegue nel racconto – ma sono stati consegnati dall’equipaggio alle milizie libiche. Chi non è morto in mare, è stato riportato nei lager libici, dove li aspettano torture, violenze e vessazioni”.

