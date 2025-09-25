Il mondo FQ

Politica

Ultimo aggiornamento: 13:37

La deputata di FdI dà seguito alla linea Meloni: “Dove vuole arrivare la Flotilla, alla guerra?” – Video

di F. Q.
Icona dei commenti (8)
L'esponente di Fratelli d'Italia ha preso la parola subito dopo l'informativa del ministro Crosetto
Icona dei commenti Commenti

“Anche questa volta abbiamo dimostrato di essere l’Italia che non si gira dall’altra parte quando si tratta di proteggere i nostri connazionali”, “anche quando cercano in tutti i modi di non essere in sicurezza”, “Crosetto ha agito subito perché era giusto” e “non dopo le protesta delle opposizioni”. E lo ha fatto “anche dopo quello che è successo lunedì” con le proteste di piazza che sono sfociate nella “distruzione della stazione di Milano”. Lo ha detto Maria Paola Chiesa di FdI dopo l’informativa del ministro Crosetto. “Perché non consegnare gli aiuti a Cipro? Quale è la vera motivazione? E’ un atto simbolico? E’ propaganda? E’ ora della responsabilità. Dove vuole arrivare la Flotilla, alla guerra? Perché esporre i nostri militari a rischi?”, ha aggiunto.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione