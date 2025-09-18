Atalanta-Lookman, telenovela finita: il nigeriano torna in gruppo dopo un colloquio con Juric. “Mesi difficili, pronto a tornare”

Ademola Lookman torna in gruppo. Si conclude così in maniera positiva la telenovela tra l’Atalanta e l’attaccante nigeriano dopo un’estate molto travagliata in cui Lookman – per il secondo anno consecutivo – aveva chiesto la cessione. Già dall’immediato post Lecce, match vinto dai nerazzurri per 4-1, il calciatore insieme agli agenti aveva lanciato dei segnali importanti per essere reintegrato. Poi, oggi – giovedì 18 settembre – un colloquio tra lo stesso Lookman e l’allenatore Ivan Juric ha riportato il sereno. O meglio, ha creato i presupposti per ricucire.

Ademola Lookman avrebbe spiegato al tecnico nerazzurro che sono stati mesi difficili e che dopo un periodo complicato sarebbe pronto a tornare in gruppo. Lo stesso avrebbe fatto successivamente con i compagni di squadra. Lookman si è messo a disposizione di Juric già per la trasferta di Torino in programma domenica, ma è da capire adesso se l’allenatore deciderà di convocarlo da subito oppure passeranno altre partite prima di rivedere l’eroe dell’Europa League 2024 di nuovo in campo.

Dopo la sconfitta sul campo del Psg per 4-0, arriva una buona notizia adesso per la società bergamasca, che potrebbe ritrovare un giocatore chiave. Lookman è stato infatti uno dei protagonisti assoluti a Bergamo negli ultimi anni, sempre centrale nell’undici di Gasperini. Trascinatore tecnico dell’Atalanta, Lookman in estate aveva chiesto per la seconda volta la cessione. Questa volta era stata l’Inter a pressare sul calciatore, che insieme agli agenti ha cercato di avere il via libera dalla società. Via libera però mai arrivato, con il club atalantino che ha rifiutato anche un’offerta da 45 milioni complessivi dell’Inter. Il calciatore era addirittura “fuggito” per un periodo, facendo perdere le proprie tracce, salvo poi tornare a Zingonia e cominciare ad allenarsi a parte dopo la fine della trattativa.

Adesso il rientro in gruppo e presto il ritorno in campo. Una situazione che fa comodo e fa bene sia all’Atalanta che al calciatore: la Dea ritrova il calciatore di maggior qualità in rosa, il nigeriano non perde confidenza con il campo e proverà ancora una volta a trascinare l’Atalanta, ma anche la Nigeria, visto che a gennaio si giocherà anche la Coppa d’Africa.