Vitinha punge Messi: “Disse che non avremmo mai vinto la Champions, ora spero che stia guardando”

“Quando lasciò Parigi per andare all’Inter Miami disse che non avremmo mai vinto una Champions League, ma oggi ne abbiamo vinte due di fila… Spero che stia guardando“. Dopo la vittoria della Champions League con il suo Psg, ai rigori contro l’Arsenal – la seconda consecutiva – Vitinha si è tolto qualche sassolino dalla scarpa in una delle classiche interviste post partita. Il centrocampista portoghese ha infatti dedicato la vittoria a Leo Messi, suo ex compagno proprio a Parigi fino al 2023, quando ha deciso di trasferirsi all’Inter Miami.

“Due Champions in due anni è incredibile e dice molto sulla crescita di questa squadra – ha spiegato il portoghese a TNT Sport- siamo migliorati tanto e crediamo moltissimo in quello che stiamo facendo e costruendo, ma ovviamente rispettiamo molto Messi per tutto quello che ha fatto nel mondo del calcio. Però, sul campo, volevamo dimostrare alla gente che si sbagliava ed è esattamente quello che stiamo facendo“, ha concluso il miglior giocatore della finale secondo la Uefa.

“Vitinha è stato il miglior giocatore del Paris Saint-Germain. Ha preso in mano le redini del centrocampo, soprattutto nel secondo tempo, spingendo la squadra in avanti e dettando il ritmo. Una prestazione eccellente da parte del centrocampista portoghese”. Con questa motivazione la Uefa ha deciso di assegnare a Vitinha il premio di Mvp della finale di Champions. Tra i leader del gruppo di Luis Enrique, Vitinha ha offerto infatti un’altra prova di grande personalità in finale di Champions League, dopo aver fatto lo stesso già nella passata stagione, contro l’Inter.