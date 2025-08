“No, grazie. Troppo pochi”. L’Atalanta ha rifiutato l’offerta dell’Inter per Ademola Lookman da 45 milioni complessivi (42+3 di bonus). Lo ha comunicato il club bergamasco, che però continua a non fissare il prezzo. Ma si parla di 50 milioni. Da capire se servirà davvero aggiungere 5 milioni o non basteranno nemmeno quelli. Intanto, l’Inter sembra non intenzionata ad alzare ulteriormente l’offerta, considerando la cifra offerta pari al valore del calciatore.

Ma a fare clamore – pur rimanendo in silenzio – è stato lo stesso Lookman. Nessuna dichiarazione, ma un gesto (una serie di gesti, in realtà) emblematici. Dopo aver appreso del rifiuto dell’offerta da parte del club bergamasco, l’attaccante nigeriano – che con l’Inter ha già un accordo – ha smesso di seguire l’Atalanta su Instagram, ha tolto l’immagine del profilo e ha cancellato tutte le foto in maglia nerazzurra dal proprio profilo social. “Football player for Nigeria”, si legge nella bio Instagram del calciatore. Nessun riferimento all’Atalanta.

L’Atalanta non molla, Lookman vuole andare via

“Ademola è da qualche tempo che manifesta il suo desiderio di andare via, non è un segreto”, aveva dichiarato qualche giorno fa l’amministratore delegato dell’Atalanta Luca Percassi. Già lo scorso anno il calciatore nigeriano aveva chiesto di essere ceduto, ma il club nerazzurro bergamasco si era rifiutato. Tutto si era concluso con una “pace temporanea”, ma anche con un patto, a detta degli agenti di Lookman. “Rimani quest’anno, ti cediamo il prossimo anno se arriva qualche big”.

La big è arrivata, ma la cessione non ancora. “I tempi e i valori di uscita dall’Atalanta li decidiamo solo noi”, ha proseguito Percassi sempre nei giorni scorsi. La richiesta dovrebbe – ed è bene usare il condizionale – essere di 50 milioni. Ma non si è ancora capito se sia quella la cifra fissata dal club bergamasco. Per il momento è arrivato un altro “no” secco all’offerta del club di Marotta, con conseguente reazione social di Lookman.

Le alternative in casa Inter

Nonostante Ademola Lookman sia oggi una priorità per l’Inter di Cristian Chivu, la società comincia a guardarsi intorno. La filosofia è chiara da inizio mercato: niente aste e niente continui rilanci. Motivo per cui se l’Atalanta non dovesse fare un passo indietro, Marotta e Ausilio potrebbero virare su altri obiettivi. I due nomi che risuonano più forti sono Nico Gonzalez della Juventus e Christopher Nkunku del Chelsea.

Caratteristiche diverse, ma una in comune: l’uno contro uno. L’Inter cerca infatti un giocatore che – da titolare o a gara in corso – possa dare imprevedibilità all’attacco, creando superiorità numerica saltando l’uomo con il dribbling. Un profilo che anche l’Inter di Simone Inzaghi non aveva. E Lookman è esattamente quel tipo di calciatore.