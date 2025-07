Offerta presentata, intrigo esterni ufficialmente partito. L’Inter ha chiamato ieri l’Atalanta e ha messo sul tavolo 40 milioni di euro per Ademola Lookman, il giocatore al momento preferito per la fascia offensiva dei nerazzurri (beninteso, di Milano). Bastano quei soldi? No. Convince la proposta di prestito con obbligo di riscatto? Nemmeno. I nerazzurri (questa volta, di Bergamo) chiedono 50 milioni almeno e per una cessione a titolo definitivo. Solo che al momento Ausilio non prevede rilanci, confidando nel fatto che il giocatore spinga per un trasferimento che di fatto aveva già quasi pattuito lo scorso anno con la famiglia Percassi, quando era rientrato il problema di inizio agosto che lo aveva visto fuori rosa per qualche giorno.

A Lookman la destinazione piace moltissimo. Anche di più, per ora, rispetto a quell’Atletico Madrid che pure con insistenza guarda a Bergamo per potenziare le proprie fasce offensive. E se è vero che l’Inter non ha un vero e proprio piano B, è altrettanto vero che sul taccuino del ds nerazzurro (sempre di Milano) c’è anche il nome di Nico Gonzalez. Eccolo, l’intrigo: l’esterno della Juventus è tutto fuorché un incedibile. E piace all’Atalanta per sostituire Lookman. Ma piace anche all’Inter nel caso in cui Lookman non dovesse arrivare. Non solo: è un nome interessante anche per l’Atletico Madrid. Destini legati e possibili incastri di mercato che possono verificarsi. Come, è tutto da capire.

Rinforzi nerazzurri (trasversali)

Ma di certo l’Inter ha bisogno di un rinforzo anche per seguire le novità tattiche di Chivu, che dopo Bonny cerca un altro giocatore che possa adattarsi all’attacco a tre (Taremi è in uscita, piacevano Nkunku e Asensio, ma il primo costa troppo e per il secondo non è stato fatto al momento un ulteriore affondo). E ha bisogno di rinforzi l’Atalanta, che oltre all’addio di Gasperini, certamente importantissimo vista la longevità della sua panchina a Bergamo, saluta Retegui e probabilmente pure Lookman. Un potenziale, solo per guardare le statistiche dello scorso anno, di 48 gol e 16 assist. Praticamente una fetta importantissima di tutto il reparto offensivo a disposizione del nuovo allenatore, Ivan Juric.

Non si può parlare di ridimensionamento, ora, perché con potenzialmente 110 milioni di euro incassati, le operazioni in entrata non tarderanno e saranno interessanti. Ma un piccolo segnale di cambiamento, o un piccolissimo allarme nella testa dei tifosi, può essere legittimo immaginarlo. Con un mese e mezzo di mercato ancora a disposizione per rasserenare gli animi.