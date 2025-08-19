Lookman torna a Zingonia, saltata la trattativa con l’Inter. Come cambia il mercato del club di Marotta: tre le ipotesi sul tavolo

Anno nuovo, vecchia storia. Come all’inizio della passata stagione, Ademola Lookman litiga con l’Atalanta, minaccia di andare via, non si presenta agli allenamenti e poi torna dopo qualche giorno. L’attaccante nigeriano è rientrato a Zingonia, nel centro sportivo dell’Atalanta, nella mattinata di martedì 19 agosto. Per lui solo allenamento individuale, in attesa dei quasi certi provvedimenti che la società prenderà nei suoi confronti.

Ritorno a Zingonia che vuol dire una sola cosa: l’affare con l’Inter è ormai definitivamente saltato. Niente accordo. Non è bastata l’offerta da 42+3 di bonus del club milanese nelle scorse settimane. L’Inter comunicherà ufficialmente alla Dea l’interruzione della trattativa: non c’è intenzione da parte di Marotta di alzare ancora la proposta. Da capire adesso cosa farà il calciatore nigeriano: ricucire come lo scorso anno e continuare a vestire la maglia dell’Atalanta, attendere qualche proposta estera o rimanere fermo per almeno sei mesi? Remota questa ultima possibilità, considerando anche che il calciatore a gennaio dovrà rispondere alla chiamata della sua nazionale, impegnata nella Coppa d’Africa.

Da capire però soprattutto come cambierà il calciomercato dell’Inter: sono tre le ipotesi sul tavolo del club di Marotta. Virare su un giocatore con caratteristiche simili, cambiare strategia (come accaduto qualche giorno fa con la trattativa per Manu Koné), rimanere così, senza cessioni e senza altre entrate.

Inter, saltato l’affare Lookman: cosa succede adesso

Solo Lookman. Nella lista della dirigenza e dell’allenatore dell’Inter c’era soltanto il nigeriano. Nessuna alternativa. Per questo motivo l’Inter adesso si trova a tredici giorni dalla fine del calciomercato senza una linea chiara da seguire. Il pre-campionato ha dato qualche indicazione: Sucic e Pio Esposito convincono, Bonny anche, Luis Henrique non ancora. Di uscite pesanti non ne sono arrivate: ecco perché l’Inter non ha fretta di capire cosa fare dopo l’interruzione della trattativa con Ademola Lookman.

Le strade a oggi sono tre: la prima è un’operazione alla Sanchez. Cercare un calciatore offensivo con caratteristiche simili a Lookman, magari più giovane rispetto al cileno, e chiudere un affare last minute. Christopher Nkunku è un nome, ma non l’unico. La seconda strada porta a un cambio di strategia, come in realtà il club nerazzurro ha già provato a fare qualche giorno fa puntando Manu Koné della Roma. “Non abbiamo necessità di vendere e l’offerta non è fuori mercato, arrivederci”, la risposta del club giallorosso. Non è escluso che l’Inter possa virare però su un altro centrocampista: un nome è quello di Ederson, altro atalantino. Un giocatore che a Chivu piace e che già a inizio mercato l’Inter aveva puntato.

La terza ipotesi è quella più semplice: rimanere così. Tornando al discorso iniziale, Sucic, Esposito e Bonny hanno convinto nelle amichevoli pre-campionato e sono tre pedine in più aggiunte a una rosa che non ha perso nessun big. Senza l’occasione giusta, l’organico a disposizione di Chivu può rimanere lo stesso di adesso. Poco meno di due settimane per decidere, con Ausilio e Marotta vigili in ogni fronte per prendere al volo qualche affare che si può presentare negli ultimi giorni. Una cosa però adesso è certa: Ademola Lookman potrebbe vestire nerazzurro, ma non quello dell’Inter.