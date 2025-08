Mistero Lookman: nessuno sa dove sia finito l’attaccante nigeriano. Il suo appartamento a Bergamo è vuoto

Ademola Lookman è sparito. Letteralmente. Nei giorni scorsi non si era presentato al raduno dell’Atalanta, ha rotto completamente con il club bergamasco, ma adesso il mistero si infittisce maggiormente. Perché il nigeriano ha svuotato il proprio appartamento, non si trova più a Bergamo e non si sa dove sia. Difficile ipotizzare che si trovi in Italia, più probabile la sua fuga all’estero ma nessuno è a conoscenza di dove si trovi oggi l’attaccante 27enne. Ha pranzato a casa sua in zona Santa Lucia a Bergamo, poi non si è presentato per il secondo giorno consecutivo a Zingonia e ha lasciato la città. Il motivo? Ovviamente la telenovela dell’estate: la trattativa con l’Inter e il muro dell’Atalanta nonostante la promessa fatta l’anno scorso. “Me l’avevate promesso”, ha ribadito Lookman a più riprese. “La promessa si basava su due presupposti: offerta da top club europeo e non in una squadra italiana”, ha risposto l’ad Luca Percassi nell’ultima conferenza stampa.

L’attaccante (prima tramite i suoi agenti, poi con un post social) ha comunicato la volontà di andare via ed è in guerra aperta con l’Atalanta, che invece ha più volte ribadito: “Lo vendiamo a quanto e quando diciamo noi”. L’ultima proposta dell’Inter è stata 42+3 di bonus. “Non bastano”, la risposta della società bergamasca. “Quanto volete?”, chiede l’Inter. Nessuna risposta. L’Atalanta non ha fatto il prezzo, ma la sensazione è che con un’offerta da 50 milioni complessivi si possa chiudere qui la trattativa più chiacchierata dell’estate. Una cosa però è certa: la volontà di Lookman di ricucire il rapporto con la Dea è pari a zero. Per il momento nessuna sanzione, ma a breve potrebbe arrivare il pugno duro del club bergamasco, con anche la possibile sospensione dello stipendio. Intanto bisognerà capire dove si trovi oggi l’eroe della finale di Europa League del 2024. Non una banalità.

Il piano dell’Inter per Lookman

E l’Inter? Attende alla finestra. Per più motivi. In primis perché i nerazzurri milanesi sono in buonissimi rapporti con l’Atalanta e non vogliono rovinare tutto intromettendosi in una questione delicata. In secondo luogo perché – vista la promessa della società bergamasca al calciatore già l’estate scorsa – Marotta sta lasciando carta bianca agli agenti, lasciando a loro il compito di fare pressione per sbloccare la situazione.

Motivo per cui l’Inter è ferma all’ultima offerta da 42+3 milioni. Ma un rilancio non è escluso, anzi sembra probabile e Oaktree ha già dato l’ok. Nonostante non ci sia una cifra stabilita, l’Atalanta negli anni ha dimostrato di voler vendere a caro prezzo i propri giocatori migliori. Hojlund, Koopmeiners, Retegui sono soltanto gli ultimi esempi. Potrebbero perciò servire 50 milioni, cifra alla quale l’Inter potrebbe arrivare tra bonus e magari qualche giovane contropartita.

Da capire se la Dea alla lunga deciderà di accontentarsi per non tenere un separato in casa – magari negli ultimi giorni di mercato – o continuerà a fare muro, accettando soltanto una cifra che ritiene adeguata. In caso di no definitivo dell’Atalanta, l’Inter non ha un piano B predefinito. I nomi sono quelli: Nkunku, Sancho, Nusa, Garnacho. Ma l’Inter non vuole pensarci: vuole solo Lookman.