L’Atalanta crolla contro il Psg per 4-0 e comincia malissimo la sua avventura in Champions League. Due gol per tempo in un match che non ha mai avuto storia. Sicuramente non poteva esserci partita peggiore per cominciare, considerando che i francesi sono dominanti e sono la squadra campione d’Europa in carica, ma la squadra di Ivan Juric non ha mai mostrato segni di potersela giocare.

Nonostante ciò, l’allenatore della squadra bergamasca è andato controcorrente e nell’immediato post gara ha dichiarato: “La differenza è stata enorme dal punto di vista fisico ed è chiaro che loro sono a un livello superiore a noi in questo momento. Devo dire però, magari controcorrente, che da questa partita prendo tanti spunti positivi“, ha spiegato Juric. “Ho visto ragazzi che possono giocare a questo livello. Con il tempo e con il recupero di alcuni infortunati torneremo competitivi”, ha chiarito poi.

Juric ha analizzato anche la sfida da un punto di vista tecnico, spiegando come mai ha provato a sorprendere il Psg andando a pressare alto. “Avevamo visto che le uniche squadre che hanno fatto del male al Psg sono state quelle che sono andate forti cercando di rubare la palla e di ripartire veloce. Altre non ci hanno provato nemmeno, è un po’ come scegliere di che morte morire con loro”.

Intanto piove sul bagnato per l’Atalanta: nella serata di ieri sia Charles De Ketelaere che Giorgio Scalvini hanno avuto problemi fisici e sono stati sostituiti rispettivamente al 46′ e all’85’, dieci minuti dopo esser entrato in campo. Per entrambi un problema all’adduttore: il destro per il difensore, il sinistro per l’attaccante. Degli infortuni Juric ha parlato così: “Nei prossimi giorni valuteremo l’entità, speriamo non sia nulla di serio”. Problema non da poco per Juric che in vista della difficile trasferta contro il Torino dovrà già fare a meno di Kolasinac, Ederson, Scamacca e Lookman (salvo clamorosi chiarimenti in questi due giorni).