Como, suicida un uomo di 51 anni: aveva investito e ucciso un giovane in auto

A giugno l'incidente di cui era rimasto vittima il ventenne Marco Cutrona. L'investitore era risultato positivo all'alcol test

Si è tolto la vita tre mesi dopo aver travolto un ragazzo con la propria auto, uccidendolo. È morto suicida a Como l’uomo di 51 anni che nella notte tra il 19 e il 20 giugno, con la sua auto, aveva investito in un incidente fatale a Milano il ventenne Marco Cutrona. Originario del Foggiano ma da tempo trasferito in Lombardia, il 51enne era risultato positivo all’alcoltest dopo l’incidente.

La vittima viveva a Cinisello Balsamo e lavorava come panettiere: stava percorrendo la pista ciclabile di corso Sempione a bordo di un monopattino elettrico, quando è stato colpito dall’automobilista all’incrocio con un semaforo lampeggiante. L’investittore era risultato positivo all’etilometro con un tasso alcolemico di circa 1,28, più del doppio rispetto alla soglia massima consentita dalla legge (0,5). Negativo invece il test antidroga. L’uomo era stato indagato per omicidio stradale e guida in stato di ebbrezza.

Se hai bisogno di aiuto o conosci qualcuno che potrebbe averne bisogno, ricordati che esiste Telefono amico Italia (0223272327), un servizio di ascolto attivo ogni giorno dalle 10 alle 24 da contattare in caso di solitudine, angoscia, tristezza, sconforto e rabbia. Per ricevere aiuto si può chiamare anche il 112, numero unico di emergenza. O contattare i volontari della onlus Samaritans allo 0677208977 (operativi tutti i giorni dalle ore 13 alle 22).