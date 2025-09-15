Il mondo FQ

Cronaca

Ultimo aggiornamento: 10:43

Como, suicida un uomo di 51 anni: aveva investito e ucciso un giovane in auto

di F. Q.
A giugno l'incidente di cui era rimasto vittima il ventenne Marco Cutrona. L'investitore era risultato positivo all'alcol test
Como, suicida un uomo di 51 anni: aveva investito e ucciso un giovane in auto
Icona dei commenti Commenti

Si è tolto la vita tre mesi dopo aver travolto un ragazzo con la propria auto, uccidendolo. È morto suicida a Como l’uomo di 51 anni che nella notte tra il 19 e il 20 giugno, con la sua auto, aveva investito in un incidente fatale a Milano il ventenne Marco Cutrona. Originario del Foggiano ma da tempo trasferito in Lombardia, il 51enne era risultato positivo all’alcoltest dopo l’incidente.

La vittima viveva a Cinisello Balsamo e lavorava come panettiere: stava percorrendo la pista ciclabile di corso Sempione a bordo di un monopattino elettrico, quando è stato colpito dall’automobilista all’incrocio con un semaforo lampeggiante. L’investittore era risultato positivo all’etilometro con un tasso alcolemico di circa 1,28, più del doppio rispetto alla soglia massima consentita dalla legge (0,5). Negativo invece il test antidroga. L’uomo era stato indagato per omicidio stradale e guida in stato di ebbrezza.

Se hai bisogno di aiuto o conosci qualcuno che potrebbe averne bisogno, ricordati che esiste Telefono amico Italia (0223272327), un servizio di ascolto attivo ogni giorno dalle 10 alle 24 da contattare in caso di solitudine, angoscia, tristezza, sconforto e rabbia. Per ricevere aiuto si può chiamare anche il 112, numero unico di emergenza. O contattare i volontari della onlus Samaritans allo 0677208977 (operativi tutti i giorni dalle ore 13 alle 22).

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione