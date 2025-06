La tragedia nella notte all'incrocio con via Canova. Il giovane, residente a Cinisello, è stato sbalzato per metri contro uno spartitraffico. I soccorsi, arrivati per caso, inutili. Sul posto trovato un casco, ma non è chiaro se lo indossasse

Un ragazzo di circa 20 anni (le prime informazioni sull’età esatta sono apparse discordanti, indicando tra i 20 e i 26 anni) è morto la notte scorsa a Milano dopo che il monopattino elettrico su cui viaggiava è stato travolto da un’auto in Corso Sempione. L’uomo alla guida della vettura, un 51enne, è risultato positivo all’alcol test ed è ora indagato per omicidio stradale e guida in stato di ebbrezza.

L’incidente è avvenuto intorno alle 3:30 di notte tra giovedì e venerdì, in un’arteria cittadina tristemente nota per episodi simili. Secondo la prima ricostruzione effettuata dagli agenti della Polizia Locale, il giovane, residente a Cinisello Balsamo, stava percorrendo Corso Sempione in direzione dell’Arco della Pace a bordo del suo monopattino. Giunto all’intersezione con via Melzi d’Eril e via Canova, con il semaforo lampeggiante data l’ora tarda, è stato urtato con violenza da una vettura che procedeva a velocità sostenuta da via Canova in direzione di viale Elvezia. L’impatto è stato devastante: il ragazzo è stato sbalzato per diversi metri, finendo la sua corsa contro il cordolo dello spartitraffico centrale.

La fatalità ha voluto che un’ambulanza del 118, impegnata in un altro servizio, passasse di lì pochi istanti dopo lo schianto e vedesse il giovane a terra. I sanitari hanno prestato i primi soccorsi e lo hanno trasportato d’urgenza, in condizioni disperate, all’ospedale Niguarda. Purtroppo, nonostante i tentativi dei medici, il ragazzo è deceduto poco dopo l’arrivo a causa delle gravissime ferite riportate. Il conducente dell’auto, un uomo di 51 anni, si è fermato subito dopo l’incidente. Sottoposto ai test di rito, è risultato negativo a quello antidroga, ma positivo all’alcol test: nel suo sangue è stata rilevata una quantità di alcol pari a 1,24 g/l, un valore quasi tre volte superiore al limite consentito dalla legge (0,5 g/l). Per lui sono scattate le accuse di omicidio stradale e guida in stato di ebbrezza.

Le indagini per ricostruire con esattezza ogni dettaglio della dinamica sono state affidate alla Polizia Locale di Milano. Sul luogo dell’incidente è stato ritrovato un casco, ma al momento non è chiaro se la giovane vittima lo indossasse e se fosse correttamente allacciato.