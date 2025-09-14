Il mondo FQ

Cronaca

Ultimo aggiornamento: 11:22

Violentano una 12enne, filmano gli abusi e li diffondono su Whatsapp: indagati due giovanissimi

di F. Q.
L'inchiesta della Procura di Sulmona, in Abruzzo. I due sono accusati di violenza sessuale e revenge porn: l'hanno ricattata perché rimanesse in silenzio. Ma lei alla fine ha raccontato tutto ai genitori
Violentano una 12enne, filmano gli abusi e li diffondono su Whatsapp: indagati due giovanissimi
Icona dei commenti Commenti

Hanno violentato una 12enne, hanno filmato gli abusi, hanno diffuso i video su alcune chat di Whatsapp. I presunti responsabili sono giovani, giovanissimi: un giovane di 18 anni e un suo amico di 14 che ora sono accusati di violenza sessuale aggravata e revenge porn. L’episodio è accaduto a Sulmona, in Abruzzo. Secondo quanto riportato dai giornali locali, a dare il via alle indagini è stato il racconto fatto dalla vittima ai genitori dopo che ha trovato il video pubblicato in un gruppo Whatsapp. La Procura ha disposto le perquisizioni in casa e i carabinieri hanno sequestrato computer e cellulari, trovando materiale informatico che è stato sequestrato.

Secondo una prima ricostruzione i due ragazzi hanno violentato ripetutamente la 12enne in casa poi l’avrebbero ricattata con i filmati per ottenere altri incontri sessuali e per mantenere il silenzio. Secondo quanto ricostruito le minacce sarebbero continuate fino a fine luglio, quando i video sono stati condivisi sulle chat di altri coetanei. L’inchiesta è seguita dalla Procura dei Minori e da quella di Sulmona. La vittima sarà ascoltata in modalità protetta con il supporto di specialisti. L’inchiesta potrebbe allargarsi a chi ha condiviso o visto i video.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione