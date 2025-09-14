L'inchiesta della Procura di Sulmona, in Abruzzo. I due sono accusati di violenza sessuale e revenge porn: l'hanno ricattata perché rimanesse in silenzio. Ma lei alla fine ha raccontato tutto ai genitori

Hanno violentato una 12enne, hanno filmato gli abusi, hanno diffuso i video su alcune chat di Whatsapp. I presunti responsabili sono giovani, giovanissimi: un giovane di 18 anni e un suo amico di 14 che ora sono accusati di violenza sessuale aggravata e revenge porn. L’episodio è accaduto a Sulmona, in Abruzzo. Secondo quanto riportato dai giornali locali, a dare il via alle indagini è stato il racconto fatto dalla vittima ai genitori dopo che ha trovato il video pubblicato in un gruppo Whatsapp. La Procura ha disposto le perquisizioni in casa e i carabinieri hanno sequestrato computer e cellulari, trovando materiale informatico che è stato sequestrato.

Secondo una prima ricostruzione i due ragazzi hanno violentato ripetutamente la 12enne in casa poi l’avrebbero ricattata con i filmati per ottenere altri incontri sessuali e per mantenere il silenzio. Secondo quanto ricostruito le minacce sarebbero continuate fino a fine luglio, quando i video sono stati condivisi sulle chat di altri coetanei. L’inchiesta è seguita dalla Procura dei Minori e da quella di Sulmona. La vittima sarà ascoltata in modalità protetta con il supporto di specialisti. L’inchiesta potrebbe allargarsi a chi ha condiviso o visto i video.