Il finestrino si rompe e l’aereo è costretto all’atterraggio di emergenza. L’8 settembre intorno alle 18 un Boeing 737 proveniente da Djerba, isola della Tunisia, ha dovuto atterrare in maniera non prevista Malpensa a causa della segnalazione di un finestrino incrinato a bordo. L’equipaggio dell’aereo del Boeing, della compagnia aerea Air Horizon, ha subito comunicato l’emergenza dalla torre di controllo, facendo scattare le misure di sicurezza.

L’aereo, decollato con circa venti minuti di ritardo da Djerba, ha ricevuto autorizzazione ad atterrare con precedenza rispetto agli altri velivoli. Nella pista dell’aeroporto milanese sono subito arrivati i mezzi dei vigili del fuoco e quelli del soccorso Areu.