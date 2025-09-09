Il mondo FQ

Il finestrino si rompe in volo: atterraggio di emergenza a Malpensa

Un Boeing 737 proveniente dall'isola tunisina di Djerba ha dovuto effettuare un atterraggio di emergenza per un finestrino rotto. Non si segnalano feriti
Il finestrino si rompe e l’aereo è costretto all’atterraggio di emergenza. L’8 settembre intorno alle 18 un Boeing 737 proveniente da Djerba, isola della Tunisia, ha dovuto atterrare in maniera non prevista Malpensa a causa della segnalazione di un finestrino incrinato a bordo. L’equipaggio dell’aereo del Boeing, della compagnia aerea Air Horizon, ha subito comunicato l’emergenza dalla torre di controllo, facendo scattare le misure di sicurezza.

L’aereo, decollato con circa venti minuti di ritardo da Djerba, ha ricevuto autorizzazione ad atterrare con precedenza rispetto agli altri velivoli. Nella pista dell’aeroporto milanese sono subito arrivati i mezzi dei vigili del fuoco e quelli del soccorso Areu.

Il Boeing è atterrato senza problemi, seguendo i protocolli operativi. Non si segnalano feriti né situazioni critiche. Le procedure emergenziali, che erano scattate per precauzione, sono state revocate dopo una decina di minuti dall’approdo al terminal.

