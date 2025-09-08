Regionali Campania, Conte presenta il candidato del centrosinistra Fico: “Progetto politico serio” – Video

“Abbiamo lavorato tutti insieme per un obiettivo importante, per offrire alla Campania la possibilità di avere un progetto politico serio, concreto, credibile, allargato a tante altre forze politiche, sociali, imprenditoriali, professionali, culturali.” Così il presidente del Movimento 5 stelle Giuseppe Conte, durante la presentazione del candidato del centrosinistra per le regionali in Campania, Roberto Fico, a Napoli. “Quello che noi oggi dobbiamo fare è mettere insieme la parte migliore, più forte e sana della società, delle espressioni professionali, dei comitati, dei cittadini – ha detto Fico – Insomma tutti coloro che si interessano alla cosa pubblica. La partecipazione sarà la parola fondante di questa coalizione e di quello che noi vogliamo portare all’interno della Regione Campania. Senza partecipazione non ci può essere democrazia e senza democrazia non ci può essere uno sviluppo dei temi che interessano le persone”.