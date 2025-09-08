La Procura di Milano ha chiesto la convalida dell’arresto e la custodia cautelare per il poliziotto Giusto Chiacchio, che sabato 6 aveva travolto e ucciso con la sua auto il 25enne Matteo Barone. L’incidente è avvenuto all’incrocio di via Porpora e via Adelchi, mentre il giovane stava attraversando la strada sulle strisce pedonali. Il poliziotto, 26enne, è risultato positivo all’alcool test.

La contestazione è di omicidio stradale. La misura cautelare per il 26enne, ora nel carcere di Bollate, è stata chiesta dal pm Maurizio Ascione, per il pericolo di reiterazione del reato. Il poliziotto da un paio di anni era sottoposto, in via amministrativa, a sorveglianza sanitaria per una “intossicazione etilica” precedente. Come evidenziato nella richiesta di custodia cautelare, il 26enne si è allontanato dall’ospedale, dove era stato portato dopo l’incidente, quando ha saputo che sarebbe stato sottoposto ad alcoltest. Solo verso le 9:00 è stato rintracciato dai colleghi sottoposto all’esame.

Giusto Chiacchio è stato interrogato questa mattina dal gip, Roberto Crepaldi, che dovrà decidere sulla convalida dell’arresto e sul provvedimento cautelare. Al 26enne è stato sequestrato il telefono dalla Polizia locale, per verificare se, quando ha investito il 25enne senza nemmeno frenare e a velocità elevata, stesse usando il cellulare. Un testimone ha confermato che l’auto stava viaggiando ben oltre il limite di 50 km/h.