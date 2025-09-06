Il mondo FQ

Cronaca

Ultimo aggiornamento: 13:18

Incidente a Milano, giovane di 25 anni travolto e ucciso mentre attraversava sulle strisce

di F. Q.
Dalle tracce rilevale durante i rilievi effettuati dalla Polizia locale e dalla testimonianza di un testimone sembra che il 25enne si trovasse sull'attraversamento pedonale
Incidente a Milano, giovane di 25 anni travolto e ucciso mentre attraversava sulle strisce
Icona dei commenti Commenti

Un ragazzo di 25 anni all’alba di oggi, sabato 6 settembre, è stato travolto e ucciso da un’auto mentre attraversava la strada a Milano. L’incidente è avvenuto alle 5.30 all’angolo tra via Porpora e via Ingegnoli, in zona Casoretto. Portato in codice rosso in condizioni gravissime all’ospedale Policlinico, il 25enne è morto poco dopo.

L’uomo al volante, un poliziotto di 26 anni che si è fermato a prestare soccorso, è stato portato in codice verde alla clinica Città Studi, dove verrà sottoposto ad accertamenti sanitari. Dalle tracce rilevale durante i rilievi effettuati dalla Polizia locale e dalla testimonianza di un testimone sembra che il 25enne stesse attraversando sulle strisce pedonali. L’auto che lo ha investito proveniva da piazza Gobetti e percorreva via Porpora in direzione centro città.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione