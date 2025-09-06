Un ragazzo di 25 anni all’alba di oggi, sabato 6 settembre, è stato travolto e ucciso da un’auto mentre attraversava la strada a Milano. L’incidente è avvenuto alle 5.30 all’angolo tra via Porpora e via Ingegnoli, in zona Casoretto. Portato in codice rosso in condizioni gravissime all’ospedale Policlinico, il 25enne è morto poco dopo.

L’uomo al volante, un poliziotto di 26 anni che si è fermato a prestare soccorso, è stato portato in codice verde alla clinica Città Studi, dove verrà sottoposto ad accertamenti sanitari. Dalle tracce rilevale durante i rilievi effettuati dalla Polizia locale e dalla testimonianza di un testimone sembra che il 25enne stesse attraversando sulle strisce pedonali. L’auto che lo ha investito proveniva da piazza Gobetti e percorreva via Porpora in direzione centro città.